2019-03-14T16:09:38+03:00
Общество

В Казани впервые пройдет Фестиваль ирландского кино

Мероприятие пройдет с 20 по 22 марта в кинотеатре «КАРО 6 Кольцо»
Алина ГАБДУЛИНА
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Откроет фестиваль фильм «Черный 47-й» режиссера Лэнса Дэйли, который лично представит фильм и ответит на все вопросы зрителейОткроет фестиваль фильм «Черный 47-й» режиссера Лэнса Дэйли, который лично представит фильм и ответит на все вопросы зрителейФото: Евгения ГУСЕВА
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С 20 по 22 марта в связи с празднованием Дня святого Патрика и Недели Ирландии в России в кинотеатре «КАРО 6 Кольцо» пройдет Фестиваль ирландского кино. Он пользуется у зрителей огромной популярностью и будет проходить в России уже 12-й раз, а в Казани состоится впервые.

В программе будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии, а также сборники короткого метра, включая художественные фильмы и анимацию.

Откроет фестиваль картина «Черный 47-й» режиссера Лэнса Дэйли, который лично представит фильм и ответит на все вопросы зрителей. Триллер с элементами вестерна о мести и справедливости стал кассовым блокбастером, а также абсолютным хитом проката в Ирландии.

Популярный актер Мо Данфорд, известный по сериалам «Игра престолов» и «Викинги» станет гостем XII фестиваля ирландского кино в России, а также лично представит фильм «Майкл внутри» и многие другие картины фестиваля, в которых он сыграл.

Историю жизни и успеха самого популярного ирландского бойца смешанных единоборств покажет зрителям фильм «Конор Макгрегор: печально известный».

Картина «Сезон измен» с культовыми актерами в главных ролях, такими как Киллиан Мерфи (фильм «28 дней спустя» и сериал «Острые козырьки») и Эндрю Скотт (сериал «Шерлок»), признана лучшей драмой о семейных отношениях за последнее время. Тонкая, чуткая сюжетная линия с изящными сценами, проникновенными разговорами и чувственной игрой известных ирландских кинозвезд сделает любого зрителя настоящим романтиком.

Фильм «Дублин олдскул» расскажет про молодежь ирландской столицы.

Об отношениях двух сестер расскажет взрывная комедия «Харт-метал», а мультфильм «Капитан Мортен и королева пауков» покажет приключения ирландского мальчишки в огромном мире.

Одну из лучше драматических ролей Эндрю Скотта увидят зрители в фильме «Стальная страна», где он сыграет мусорщика, спасшего Америку.

О загадочном появлении парня в строгой католической коммуне расскажет фильм «Благодать». Это уникальный авторский взгляд любимицы фестивалей режиссера Ребекки Дейли на тему веры, добродетели, и мистики в реальной жизни.

Также помимо этого на фестивале покажут ряд анимационных фильмов, среди которых – пересказ «Шинели» Гоголя и получивший номинацию на «Оскар» фильм «После полудня». А также веселые ирландские короткометражные истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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