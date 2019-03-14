"А водитель вернул деньги за проезд?": В Ульяновске пассажирам пришлось толкать застрявшую в снегу маршрутку

Не долго жители Ульяновска радовались наступившей, как казалось, весне. Минувшей ночью на город обрушился мощный снегопад, вернув зиму. В течение нескольких часов дороги побелели. Городские власти отреагировали, бросив на борьбу со снегом все имевшиеся силы.

- В связи с обильным снегопадом работа в ночную смену была продлена на час, велась обработка проезжей части часть противогололёдными средствами. По состоянию на утро было использовано порядка 150 тонн пескосоляной смеси, 20 тонн твердого и 27 кубов – жидкого реагента. Сейчас на дорогах Ульяновска работает 83 единицы техники. 33 комбинированные дорожные машины колоннами подметают улицы, еще девять – обрабатывают дорожное полотно реагентами, – отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков.

Фото: соцсети.

Впрочем, силы оказались не равны. Снегопад не прекращался. Как итог - в Ульяновске образовался транспортный коллапс. Почти весь город встал в огромных пробках. Количество ДТП шли на десятки. Так, на Императорском мосту, например, столкнулись сразу четыре автомобиля.

Фото: соцсети.

Еще одна огромная пробка образовалась на Президентском мосту. Там забуксовали сразу несколько фур, перегородив движение.

Буксовали в этот день не только фуры, но и автобусы. Так, на улице Минаева в снегу застряла маршрутка. Чтобы она продолжила свое движение пассажирам пришлось выйти и руками толкать ее. Этот эпизод попал на видео, которое горожане не смогли оставить без комментариев. В частности, их интересовал вопрос: "А водитель вернул деньги за проезд?".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/697131" frameborder="0"></iframe> В Ульяновске пассажирам пришлось толкать застрявшую в снегу маршрутку.соцсети

Фото: соцсети.

Коммунальщики стараются бороться со снегопадом и просят горожан запастись терпением.

- Работу 45 тракторов управляющих организаций мы отслеживаем по системе ГЛОНАСС. Работа по очистке дворовых территорий будет вестись весь день и продолжится ночью до их приведения в нормативное состояние, – заявил заместитель директора МБУ "Контакт-центр при Главе города" Александр Данилин.

Меж тем, снегопад и не думает прекращаться. По данным МЧС, он продлится минимум до 18:00.

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