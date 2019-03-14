"У детей ноги мокрые, их может током ударить": Детский сад в Казани заливает водой, которая течет прямо по оголенной проводке

Воспитанники детсада №391 в Казани, несмотря на то, что находятся внутри здания, все равно, что под дождем. Все дело в том, что под давлением снега, который лежит на крыше дошкольного учреждения, в помещение начала проникать талая вода. Причем, течет она прямо по оголенной проводке. Об инциденте в соцсетях сообщил родитель одного из детсадовцев, прикрепив соответствующие фотографии.

- Течет с потолка вода. Капает как под дождем. У детей ноги мокрые и с такими мокрыми ногами они идут на улицу гулять. Но самое страшное, что вода течет по оголенной проводке, в любой момент может замкнуть. Или кого-то из детей ударит током, - делится впечатлениями родитель в соцсетях.

По словам автора фотографий, руководство садика, а именно заведующий дошкольного учреждения, в курсе проблемы, но пока никаких мер по решению не предпринимается.

- Говорит нужно ждать пока снег с крыши растает, либо расформировывать группу. И тогда в каждой группе будет по 40 человек. А это нарушение СанПин, а также нарушение прав ребенка, - продолжает автор фотографий.

Фото: соцсети.

В соцсетях сразу же принялись обсуждать проблему и предлагать варианты решения. Самый простой, по данным пользователей интернета - это вызвать рабочих, чтобы залатать крышу, и электриков для починки проводки. Впрочем, были и другие идеи. Например, собрать отцов всех детей и попросить их почистить снег, а там, может, среди родителей и электрик найдется.

Кроме того, родителям детсадовцев предлагали сообщить о проблеме в Роспотребнадзор или прокуратуру.

В итоге, родительский комитет написал жалобу в народный контроль. Параллельно историей заинтересовались и в татарстанском Роспотребнадзоре, специалисты которого уже начали проверку по данному инциденту.