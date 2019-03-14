В Казани будут судить 15-летнего подростка, который через объявления о продаже детских колясок обчищал счета татарстанцев

В суд Казани передали уголовное дело о краже и покушении на нее. Единственным обвиняемым по нему проходит 15-летний подросток. Он обчищал банковские счета жителей Татарстана.

Как полагает следствие, все началось летом 2018 года, когда мальчику было еще 14 лет. Подросток на одном из сайтов бесплатных объявлений подыскивал тех, кто продавал детские и инвалидные коляски, а также переноски для новорожденных.

Мальчик созванивался с продавцами, заявлял о намерении совершить покупку и для перевода денег убеждал предоставить ему конфиденциальную информацию. Получив ее, подросток заходил в личный кабинет онлайн-банков потерпевших и обчищал счета. Деньги он переводил на банковские карты своей матери и тети. Последних паренек об этом не предупреждал, забирал деньги и тратил как хотел.

- Общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Жертвами подростка стали шесть татарстанцев, еще одна женщина успела заблокировать перевод денег.