В Казани в многоквартирном доме сгорела крыша и три квартиры: пострадал один человек

Пожар в трехэтажном многоквартирном доме на улице Адмиралтейской в Кировском районе Казани произошел 13 марта в 23.14. Прохожий, заметив огонь, вырывавшийся из-под крыши, вызвал пожарных. К их приезду на место часть жильцов эвакуировалась самостоятельно.

Они сообщили пожарным, что в оной из квартир осталась женщина. Она не встает, и вытащить ее они не сумели. Женщину, чья личность сейчас устанавливается, спасатели вынесли на руках, применив маску спасаемого. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

К этому времени кровля дома горела открытым пламенем. Огонь захватил чердак и три квартиры на последнем этаже. Существовала угроза дальнейшего распространения пожара.

Фото: МЧС Татарстана

Огонь тушили при помощи автоколенчатого подъемника. Открытое горение ликвидировали в 00.00 14 марта.

- Общая площадь пожара превысила 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Горели потолочное перекрытие в квартирах № 5;6;11 на третьем этаже, чердачное помещение и кровля дома. Всего к ликвидации пожара привлекались 67 человек и 20 единиц спецтехники. Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

На момент пожара в доме проживало 53 человека, в том числе 10 детей. Сейчас 11 жильцов, из них четверо детей, размещены в хостеле по адресу: улица Мало-Московская 24а, остальные разъехались по родственникам.