УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Кубка Европы

Казанский УНИКС оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» в домашнем заключительном матче 1/4 финала Кубка Европы и вышел в полуфинал турнира.

Евгений Колесников.Фото: Алина НИЗАМОВА

В серии до двух побед команды по разу обыграли друг друга на своих площадках, доведя серию до решающего поединка. На третью игру четвертьфинала УНИКС вышел в следующем состав: Пьерри Хенри, Трентон Локетт, Реймар Морган, Мелвин Эджим и Евгений Колесников.

В серии до двух побед команды по разу обыграли друг друга на своих площадках.Фото: Алина НИЗАМОВА

Первые минуты остались за гостями. Краснодарцы уверенно начали игру и закончили первую четверть в свою пользу – 10:16.

Первые минуты остались за гостями.Фото: Алина НИЗАМОВА

После короткой паузы казанцы пришли в себя и почти ликвидировали отставание в счете. На большой перерыв УНИКС ушел лидером – 37:29.

После короткой паузы казанцы пришли в себя.Фото: Алина НИЗАМОВА

К недовольству местной публике клуб из Краснодарского края начал набирать обороты после возвращения команд из раздевалок. Третий период гости провели более бодро и вплотную подобрались к команде Димитриса Прифтиса – 47:46.

Радость болельщиков.Фото: Алина НИЗАМОВА

В итоге все решилось в самой концовке. Команды продолжали обмениваться очками. Кульминацией стал трехочковый бросок Костаса Каймакоглу на последней минуте матча.

В итоге все решилось в самой концовке.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Локомотив» не смог должным образом ответить, и казанцы удержали преимущество до финальной сирены – 69:65. Сам же греческий форвард стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 14 очков.

Костаса Каймакоглу стал самым результативным игроком в составе казанцев, набрав 14 очков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующую встречу казанцы снова проведут с «железнодорожниками», но уже в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. 16 марта соперники сыграют в Краснодаре.

Следующую встречу казанцы снова проведут с «железнодорожниками», но уже в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 16 марта.Фото: Алина НИЗАМОВА

В полуфинале Еврокубка клуб из столицы Татарстана встретится с «Валенсией». Первый матч пройдет 19 марта в Испании, ответный – в Казани и намечен на 22 марта.