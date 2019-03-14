2019-03-14T02:04:42+03:00
Спорт

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Кубка Европы

Матч закончился со счетом 69:65 [фото]
Алина НИЗАМОВА
Поделиться:
Матч закончился со счетом 69:65.Матч закончился со счетом 69:65.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Казанский УНИКС оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» в домашнем заключительном матче 1/4 финала Кубка Европы и вышел в полуфинал турнира.

Евгений Колесников. Фото: Алина НИЗАМОВА

Евгений Колесников.Фото: Алина НИЗАМОВА

В серии до двух побед команды по разу обыграли друг друга на своих площадках, доведя серию до решающего поединка. На третью игру четвертьфинала УНИКС вышел в следующем состав: Пьерри Хенри, Трентон Локетт, Реймар Морган, Мелвин Эджим и Евгений Колесников.

В серии до двух побед команды по разу обыграли друг друга на своих площадках. Фото: Алина НИЗАМОВА

В серии до двух побед команды по разу обыграли друг друга на своих площадках.Фото: Алина НИЗАМОВА

Первые минуты остались за гостями. Краснодарцы уверенно начали игру и закончили первую четверть в свою пользу – 10:16.

Первые минуты остались за гостями. Фото: Алина НИЗАМОВА

Первые минуты остались за гостями.Фото: Алина НИЗАМОВА

После короткой паузы казанцы пришли в себя и почти ликвидировали отставание в счете. На большой перерыв УНИКС ушел лидером – 37:29.

После короткой паузы казанцы пришли в себя. Фото: Алина НИЗАМОВА

После короткой паузы казанцы пришли в себя.Фото: Алина НИЗАМОВА

К недовольству местной публике клуб из Краснодарского края начал набирать обороты после возвращения команд из раздевалок. Третий период гости провели более бодро и вплотную подобрались к команде Димитриса Прифтиса – 47:46.

Радость болельщиков. Фото: Алина НИЗАМОВА

Радость болельщиков.Фото: Алина НИЗАМОВА

В итоге все решилось в самой концовке. Команды продолжали обмениваться очками. Кульминацией стал трехочковый бросок Костаса Каймакоглу на последней минуте матча.

В итоге все решилось в самой концовке. Фото: Алина НИЗАМОВА

В итоге все решилось в самой концовке.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Локомотив» не смог должным образом ответить, и казанцы удержали преимущество до финальной сирены – 69:65. Сам же греческий форвард стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 14 очков.

Костаса Каймакоглу стал самым результативным игроком в составе казанцев, набрав 14 очков. Фото: Алина НИЗАМОВА

Костаса Каймакоглу стал самым результативным игроком в составе казанцев, набрав 14 очков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующую встречу казанцы снова проведут с «железнодорожниками», но уже в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. 16 марта соперники сыграют в Краснодаре.

Следующую встречу казанцы снова проведут с «железнодорожниками», но уже в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 16 марта. Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующую встречу казанцы снова проведут с «железнодорожниками», но уже в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 16 марта.Фото: Алина НИЗАМОВА

В полуфинале Еврокубка клуб из столицы Татарстана встретится с «Валенсией». Первый матч пройдет 19 марта в Испании, ответный – в Казани и намечен на 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителя Чувашии, который передал арестантам наркотики в зубной пасте, приговорили к колонии
В Татарстане прокуратура требует уволить чиновника с фальшивым дипломом
В Набережных Челнах автомобилистов вновь начнут штрафовать за парковку на газоне
Глава Чувашии Михаил Игнатьев потребовал проверить все школы и детсады, построенные еще в советские времена
В Казани обманутым дольщикам «Фона» помощь может прийти из федерального бюджета
В Казани пассажир получил травму во время столкновения двух автобусов
В 2019 году вокзал в Казани оборудуют автоматической системой информирования пассажиров
В Набережных Челнах риэлтор, которая обманула людей на 14,3 миллиона рублей, отделалась условным сроком
КФУ потратит 8 миллионов рублей на ремонт трех зданий своего филиала в Набережных Челнах
В Татарстане на экс-сотрудницу центра соцобслуживание завели уголовное дело за «мертвые души»
В Чебоксарах друзья школьника вымогали у него деньги через интернет
Цены на путевки в детские лагеря Чувашии в 2019 году вырастут на 4,5%
14 марта на западе Татарстана ожидается сильный снегопад
Татарстан лучше всех в России отстаивает права потребителей
В Набережных Челнах семье погибшего пришлось несколько раз выталкивать катафалк из снега по пути на кладбище
В Казани бывший заключенный начал приставать к 11-летней девочке прямо в автобусе
Глава управления городского хозяйства Набережных Челнов Рафаиль Киямов покинул свой пост
ВТБ Факторинг стал лидером по объему финансирования компаний МСП
"Устранил конкурента": В Набережных Челнах трамвай с рекламой пассажирских перевозок врезался в такси
В Чебоксарах гендиректора фирмы будут судить за сломанный нос полицейского