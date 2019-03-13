В то время, пока другие звонят во все колокола и жалуются на нечищеные от снега дороги, житель деревни Чиканас в Арском районе Татарстана взяли решение проблемы в собственные руки.

Он не стал дожидаться реакции ответственных лиц и проявили смекалку. Чтобы очистить обочину дороги от снега мужчина запряг в телегу лошадь и прихватил обыкновенную доску. Последнюю он прикрепил к повозке – получилась снегоуборочная техника на гужевой тяге. Это деревенское ноу-хау мощностью в одну лошадиную силу очевидец уборки снял на видео и выложил в интернет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/696944" frameborder="0"></iframe> В деревне Татарстана дороги чистят от снега при помощи телеги с лошадью и обыкновенной доски.соцсети

Происходящее в кадре автор ролика активно комментирует на татарском языке. Он негодует, за что дорожники получают деньги, если снег в их деревне все равно приходится убирать самостоятельно.

- Даже метровые сугробы с обочины убрать не могут! Стыдно даже! – возмущается мужчина и добавляет про смекалку местных жителей. - Ноу-хау от деревни Чиканас.

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