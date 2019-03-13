Как «Комсомольская правда» в Казани отметила Масленицу-2019 на Лебяжьем озере

В минувшее воскресенье, 10 марта, более 20 тысяч человек отмечали Масленицу-2019 на Лебяжьем озере в Казани. Была среди них и «Комсомолка» со своими партнерами. Изданием была организована отдельная площадка, где все желающие могли не только наесться блинов и пирогов, но и поучаствовать в различных веселых конкурсах.

Гулянье началось в 10.00, когда солнце уже вовсю грело, на небе не было ни облачко. Все это настраивало на позитивный лад.

К слову, известно, что по-другому Масленицу называют Объедухой или Блинницей. Праздник не зря получил такие названия - в этот день издавна было принято очень много кушать. Вероятно, именно поэтому гости праздника стали интересоваться площадкой «Масленица вместе с «Комсомолкой» еще до официального начала праздника.

Ведь здесь они могли подкрепиться пирогами и блинами с начинками от генерального партнера компании «Лента», выпить чай и запастись тем самым энергией до того, как отправиться танцевать и бороться за подарки. Впрочем, далеко уходить им не пришлось.

В течение нескольких часов на площадке «Комсомолки» казанцы вспоминали песни о цветах, соревновались в самом задорном исполнении частушек, танцевали со сковородками, знакомились, водили хороводы и просто желали проходящим мимо людям хорошей Масленицы и счастливой весны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/696712" frameborder="0"></iframe> Казанскую Масленицу-2019 на Лебяжьем озере посетили более 20 тысяч человек.

Представители ПАО «Таттелеком» добавляли радостного настроения, раздавая яркие оранжевые шары, а также предоставляя возможность оформить сим-карты на месте.

- Хочется пожелать всем казанцам и читателям «Комсомольской правды» мира, искреннего смеха и свободы во всех ее проявлениях, - сказал житель Альметьевска Рустам, который приехал в Казань к родственникам.

Казалось, людям на Лебяжьем озере не мешало совершенно ничего: ни уже палящее солнце, ни лужи, ни лед, ни шум, ничего. Все это, включая большое количество народа, напротив, только раззадоривало горожан, которые в танце буквально растапливали снег у себя под ногами. В конкурсах спешили участвовать и дети, и мужчины, и женщины.

Одна из победительниц конкурса, счастливая обладательница электрического самовара от генерального партнера компании «Лента», казанская пенсионерка Гульшат рассказала «Комсомолке», что уже много лет регулярно ходит на Масленицу.

- Масленица для меня - это праздник всех народов. Ведь в Татарстане дружно живут так много различных национальностей. Знаете, мне словно вновь 15 лет. Так и хочется поблагодарить всех за этот день, за эти танцы, песни и улыбки. Рэхмэт! (Спасибо. - Ред.) - призналась Гульшат.

А вот другие активные участники конкурсов площадки издания - Юлия с Кириллом, были на Масленице впервые и также поспешили поделиться этой новостью.

- Это наша первая Масленица, и мы вряд ли ее когда-нибудь забудем. Мы всю неделю решали, где именно хотим провести этот праздник, и остановили свой выбор на Лебяжьем озере. Мы не пожалели. Мы счастливы и желаем счастья всем остальным! А «Комсомолке» и ее партнерам спасибо за сковородку! - смеясь, поблагодарила Юлия, показывая посуду, которую выиграл ее молодой человек.

Помимо сковородок и самоваров «Комсомольской правдой» были разыграны несколько билетов в парк развлечений «Тики Вики» и музеи Big Funny (Биг Фанни), кастрюли от ТМ Kukmara (ТМ Кукмара) и чай от компании «Майский». И если правду говорят в народе, что в Масленицу принято задабривать весну, то тут казанцы постарались на славу!

Лебяжье озеро в это воскресенье было буквально наполнено смехом и искренними улыбками. Для казанцев и гостей города здесь был организован сюрприз - на главной сцене выступила солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. Она порадовала горожан такими хитами, как «Музыка нас связала», «Наступает ночь» и «Новый герой», а после и сама поблагодарила всех за гостеприимство.

Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела. Со словами «Гори, гори, ясно!» под громкие аплодисменты Масленица начала гореть.

«Комсомольская правда» благодарит администрацию Кировского и Московского районов Казани за предоставленную площадку и организованное гулянье.

Партнерами «Комсомолки» в этот солнечный день выступили:

Генеральный партнер компания «Лента» - первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей страны. В настоящее время компания успешно развивается по всей России в формате гипермаркетов, а в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах - и в формате супермаркетов. Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. Именно «Лента» безвозмездно делилась с казанцами вкусными пирогами и блинами, а также предоставила самовары в качестве подарков.

Партнер компания ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» На сегодня практически каждая вторая семья на территории Татарстана пользуется услугами ПАО «Таттелеком». Компания «Таттелеком» вносит весомый вклад в обеспечение цифровым телевидением жителей республики и запустила акцию «Меняй антенну на кабельное» - более 100 телеканалов.

ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» - один из ведущих российских производителей литой алюминиевой посуды, антипригарной посуды, товаров для туризма и отдыха, известный на рынке более 68 лет под ТМ Kukmara. Посуда ТМ Kukmara станет прекрасным подарком к любому празднику. Популярность посуды ТМ Kukmara растет с каждым годом, и не случайно. Посуду отличают:

- высокое качество по доступным ценам,

- модный и современный дизайн,

- повышенная прочность,

- долговечность,

- возможность приготовления здоровой пищи без масла,

- устойчивость антипригарного покрытия к царапинам.

Блинницы и кастрюли марки «Kukmara» также стали одними из призов, которые могли выиграть казанцы.

Торговая марка «Майский чай» является собственником таких марок чая, как Coffesso, «Кертис», «Лисма» и «Ричард». Это один из самых узнаваемых брендов на отечественном рынке, который предлагает покупателю индийский, цейлонский, китайский и кенийский чай высокого качества. Продукция компании регулярно занимает награды на международных выставках и отраслевых конкурсах. А May Foods - единственная российская компания, обладающая собственным представительством в странах - экспортерах чая. У «Майского чая» огромное количество наград, завоеванных несколько лет подряд. Все они подтверждают популярность продукта и его высокое качество. Пачки «Майского чая» становились поощрительными и приятными презентами для участников конкурсов от «Комсомолки»

Музеи Big Funny - идеальное решение для незабываемого семейного отдыха! Побывав в одной из трех локаций (все они находятся на одной улице, недалеко друг от друга), вы сможете:

- пообщаться с милыми животными;

- повеселиться в «Доме великана»;

- преодолеть зеркальный лабиринт;

- сделать эффектные фотографии в Музее иллюзий;

- прогуляться по потолку в «Доме вверх дном»;

- побывать на аттракционе «Бей посуду»;

- преодолеть себя в лабиринте страха.

Парк развлечений Тики Вики - это огромные аттракционы, более 20 игровых зон, семейное кафе, комнаты дней рождения и многое другое! Тики Вики - ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С СЕМЬЕЙ: аттракционы спроектированы так, чтобы ими могли пользоваться взрослые и дети. Абсолютная безопасность и заботливые сотрудники. Взрослые и дети до года проходят в парк - бесплатно!

Кафе «Избушка» - первое стрит-кафе русской кухни в Казани, которое объединяет в себе русскую кухню и татарский колорит. «Вкус и качество, доступные всем, - вот что по-настоящему важно».

«Комсомольская правда» в Казани от своего лица еще раз поздравляет своих читателей и партнеров с прошедшим праздником Масленицы. Пусть в очищающем масленичном костре вместе с чучелом зимы сгорают все ваши неурядицы, огорчения и обиды! Желаем веселой, счастливой и теплой весны!

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