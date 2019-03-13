2019-03-13T13:05:06+03:00
Общество

"Трое упадут, еще 500 останется": в Татарстане старшеклассники без страховки чистили от снега крышу школы

Все произошедшее засняли на видео другие ученики [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Интересные подробности «трудового воспитания» детей в одной из школ Бавлов запечатлели ученицы этого учреждения. Они сняли на видео, как четверо старшеклассников убирают с крыши двухэтажного пристроя снег. Глядя на образовавшиеся там сугробы, кровлю, похоже, не чистили с начала зимы.

Работу детей контролирует мужчина. Он для вида даже обвязал тросом одного из школьников – ради страховки. Но опять же для вида так, как конец троса он просто держал в руках. Получился старшеклассник с лопатой на поводке. Сорвись он вниз, точно бы утащил за собой взрослого.

В Татарстане старшеклассники без страховки очищали крышу школы.соцсети

Другие же дети, убирающие снег с крыши, и вовсе были лишены даже такого намека на безопасность – работали без страховки.

Выложившие в интернет видео такого детского труда комментируют: «Трое упадут, еще 500 останется». Видимо имелось в виду, что в самой школе учатся около 500 детей.

Этот трудовой подвиг учеников не оценил директор той самой школы, который якобы заметил это и немедленно согнал экстремалов с крыши. Учитель, который отправил детей на уборку, заявил, что мальчики сами рвались на борьбу со снегом.

Выяснять, что же произошло на самом деле и кто именно отправил школьников на крышу без страховки будет выяснять Бавлинская городская прокуратура. Но районное управление образования уже провело проверку по данному видео и объявило выговор директору, а также преподавателю этой школы.

- Надзорный орган проверит соблюдение требований законодательства об образовании в школе, в которой учащиеся скидывали снег с крыши без страховки, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Соответствующее поручение дал глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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