Редакция газеты «Ва-Банкъ» объявляет грандиозный конкурс для дачников и садоводов «Моя любимая дача-2019»

Начиная с 15 марта, мы ждем от вас фотографии вашей великолепной рассады, которая обещает в будущем стать богатым урожаем. Фото присылайте на электронную почту dachavb116@gmail.com.

Еженедельно в офисе редакции газеты «Ва-Банкъ» будет происходить награждение победителей.

*Срок до 30.09.19 г. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения можно узнать по телефону: (843) 528 20 00.