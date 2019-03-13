2019-03-13T09:46:19+03:00
Общество

Редакция газеты «Ва-Банкъ» объявляет грандиозный конкурс для дачников и садоводов «Моя любимая дача-2019»

Спонсор конкурса – компания «Новая дача» (строительство каркасных домов)
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начиная с 15 марта, мы ждем от вас фотографии вашей великолепной рассады, которая обещает в будущем стать богатым урожаем. Фото присылайте на электронную почту dachavb116@gmail.com.

Еженедельно в офисе редакции газеты «Ва-Банкъ» будет происходить награждение победителей.

*Срок до 30.09.19 г. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения можно узнать по телефону: (843) 528 20 00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Рекламировать казино за 200 тысяч стремно»: отсидевший за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов поможет незаконно осужденным
Сергей перебрался в Самару, нашел девушку и вместе с адвокатом Сергеем Хальченко решил выручать людей, столкнувшихся с беззаконием
Новости 24