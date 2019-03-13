Редакция газеты «Ва-Банкъ» объявляет грандиозный конкурс для дачников и садоводов «Моя любимая дача-2019»
Спонсор конкурса – компания «Новая дача» (строительство каркасных домов)
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Начиная с 15 марта, мы ждем от вас фотографии вашей великолепной рассады, которая обещает в будущем стать богатым урожаем. Фото присылайте на электронную почту dachavb116@gmail.com.
Еженедельно в офисе редакции газеты «Ва-Банкъ» будет происходить награждение победителей.
*Срок до 30.09.19 г. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения можно узнать по телефону: (843) 528 20 00.
ИСТОЧНИК KP.RU