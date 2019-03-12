Больная раком спортсменка из Ульяновска продолжает работать, чтобы позволить себе лечение

2019 год начался для спортсменки из Ульяновска Марьям Васильевой с неутешительного диагноза врачей. У девушки выявили аденокарциному легкого.

- Я не могу сказать, что относилась равнодушно к своему здоровью, часто сдавала анализы, проходила необходимые обследования. Мы же никогда не думаем, что нас может коснуться такая беда, и если ничего не болит, то значит все в порядке. Увы это не так! – начинает рассказ на своей соцстранице Марьям.

Фото: instagram.com/salimmaryam

С тех пор жизнь чемпионки конкурса фитнес-бикини и тренера по кроссфиту разделилась на две части. Неизменной в расписании осталась лишь работа, которая сейчас ей просто жизненно необходима. Дело в том, что девушка пока не получает пенсию по инвалидности и находится в очереди на бесплатное лечение, поэтому лекарства и обследования ей приходится оплачивать самостоятельно. А для этого необходимы немалые средства: один гефенитиб (препарат, применяемый для лечения рака легких – Ред.) ежемесячно обходится ей в 90 тысяч рублей.

- Мне подходит единственный препарат, тот который я сейчас принимаю и какое-то другое лечение мне просто предложить не могли, потому что альтернативы этому препарату нет в Ульяновске. Поэтому я и покупаю его за свои деньги, Минздрав пока не может обеспечить меня им, - объясняет Марьям.

Однако тут же она добавляет, что «спокойно, тихо и мирно стоит на очереди и ждет терпеливо».

- Я не жужжу и не кричу на каждом углу о том, что «дайте мне, не давайте кому-то». Я никогда не просила деньги, не просила о помощи ни в соцсетях, ни где-то лично, нигде публично не заявляла о том, что я болею. Дело не в том, что Минздрав не хочет меня лечить, дело в том, что в регионе просто недостаточно средств, чтобы обеспечить всех нуждающихся. Таких как я – вагон, - признается девушка.

Фото: instagram.com/salimmaryam

Однако, несмотря на болезнь и необходимость тратить большое количество средств на лечение, Марьям, воспринимает происходящее не как борьбу, а как приключение, благодаря которому может стать ближе к добру.

- Из страницы связанной со спортом, моя Инста плавно превращается в жалобную «ну ты держись». Предлагаю тему слез и сочувствия закрыть. Я рада общению и вашему вниманию, но только на позитивной ноте. Я же смеюсь, и вы смейтесь. Хочу поделиться с вами своими наблюдениями. Каждый из вас знает мою историю и реакция у всех разная. И вот я заметила, что почти каждый не понимает моей реакции. Как мне сказали: «ты что не понимаешь, в какой кошмаре (слово изменено – Ред.) ты оказалась?» Мне стало смешно. Мы смотрим на все через собственную призму. Свою ситуацию не воспринимаю как борьбу, я воспринимаю ее как очередное приключение, благодаря которому я смогу стать ближе к добру, - рассказывает своим подписчикам Марьям.

Фото: instagram.com/salimmaryam

Известно, что спортсменка воспитывает сына.

- Этот год будет сложным для нас. Но если ты рядом и любишь меня - Марьям готова на все, - признается она на своей соцстранице, публикуя их совместную фотографию.

Фото: instagram.com/salimmaryam

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