В интернете начинает набирать просмотры и гневные комментарии видео, на котором запечатлена разгрузка посылок в «Почте России».

И все бы ничего, но сотрудники перекидываются бандеролями так, что волей-неволей начинаешь переживать за сохранность почтовых отправлений. У очевидцев, заснявших этот процесс, на ум пришло только сравнение с игрой в баскетбол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/696681" frameborder="0"></iframe> Соцсети: в Набережных Челнах сотрудники почты кидались посылками.

Этим видео интернет-пользователи делятся в соцсетях и утверждуают, что инцидент произошел в Набережных Челнах. Однако никаких доказательств этому не приводит.

«Комсомолка» связалась с «Почтой России», чтобы поподробнее узнать о произошедшем и уточнить действительно ли все это имело место быть в Набережнвх Челнах. В компании, видимо, тоже заинтересовались этим случаем. Так, согласно их ответу «КП-Казань», известно, что что информация по данному инциденту «Почтой России» была запрошена в нескольких интернет-сообществах, но ответа пока не получила.

Пока одни ищут доказательства того, что посылки швыряли действительно в Набережных Челнах, другие просто обсуждают поведение сотрудников. При этом некоторые жители Татарстана даже поддерживают их, отмечая, что «за такую зарплату они работают нормально и даже функцию грузчиков выполняют».