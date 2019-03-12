2019-03-12T13:46:49+03:00
Общество

Соцсети: в Набережных Челнах сотрудники почты кидались посылками

Очевидцы засняли это на видео и сравнили с игрой в баскетбол [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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В "Почте России" нам сообщили, что информация по данному инциденту была запрошена в нескольких сообществах, но ответа компания пока не получилаВ "Почте России" нам сообщили, что информация по данному инциденту была запрошена в нескольких сообществах, но ответа компания пока не получилаФото: Евгения ГУСЕВА
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В интернете начинает набирать просмотры и гневные комментарии видео, на котором запечатлена разгрузка посылок в «Почте России».

И все бы ничего, но сотрудники перекидываются бандеролями так, что волей-неволей начинаешь переживать за сохранность почтовых отправлений. У очевидцев, заснявших этот процесс, на ум пришло только сравнение с игрой в баскетбол.

Соцсети: в Набережных Челнах сотрудники почты кидались посылками.

Этим видео интернет-пользователи делятся в соцсетях и утверждуают, что инцидент произошел в Набережных Челнах. Однако никаких доказательств этому не приводит.

«Комсомолка» связалась с «Почтой России», чтобы поподробнее узнать о произошедшем и уточнить действительно ли все это имело место быть в Набережнвх Челнах. В компании, видимо, тоже заинтересовались этим случаем. Так, согласно их ответу «КП-Казань», известно, что что информация по данному инциденту «Почтой России» была запрошена в нескольких интернет-сообществах, но ответа пока не получила.

Пока одни ищут доказательства того, что посылки швыряли действительно в Набережных Челнах, другие просто обсуждают поведение сотрудников. При этом некоторые жители Татарстана даже поддерживают их, отмечая, что «за такую зарплату они работают нормально и даже функцию грузчиков выполняют».

ИСТОЧНИК KP.RU

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