2019-03-12T12:05:28+03:00
Общество

Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли

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Мобильный оператор Tele2 в новом году вышел на первое место по общим темпам строительства и сохранил лидерство по динамике развертывания LTE-сетей. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций этого стандарта на 4,6% – до 51 919.

С начала года Tele2 вышла на первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Суммарное количество базовых станций оператора выросло на 2,9% до 148 863. Такая динамика более чем 2,5 раза превосходит результат ближайшего конкурента, который увеличил число РЭС на 1,1%. По общему количеству базовых станций Tele2 занимает третью позицию в телеком-отрасли.

Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. С начала 2019 года оператор строит станции вдвое быстрее ближайшего конкурента. За два месяца Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 4,6% до 51 919, в то время как обладатель второго места показал прирост на 2,4%.

В конце февраля Tele2 и Ericsson заключили пятилетнее соглашение об установке 50 000 базовых станций с поддержкой стандарта 5G в 27 регионах России. Это позволит компании развернуть эталонные сети связи в десятках регионов страны. В первом полугодии оператор запустит сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покроют территорию, где проживает более 95% населения. В 2019 году Tele2 планирует направить на строительство сотовой инфраструктуры Ивановского региона 252 млн рублей.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам 2018 года компания показала NPS в 44%, с отрывом от ближайшего конкурента в 15 п. п.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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