2019-03-05T06:20:29+03:00
Общество

"Подвинься, мешаешь!": в Казани экскаватор отодвинул легковушку во время уборки снега

Процедуру на видео снял житель одного из соседних домов [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Экскаватор помог расчистить заснеженный дворЭкскаватор помог расчистить заснеженный дворФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Зима в этом году в Татарстане выдалась снежная. На борьбу с сугробами бросили спецтехнику и специалистов-коммунальщиков. В Казани и других городах республики жителей многоэтажек просят время от времени убрать автомашины со дворов на время расчистки парковок и внутриквартальных проездов.

Ответственные автолюбители неукоснительно и вежливо выполняют просьбы коммунальщиков. Другие отмахиваются от них и оставляют свои автомашины в удобном для них месте, создавая препятствия для спецтехники. Убрать от снега такой двор становится проблематичным.

После того, что произошло в поселке Осиново в Кировском районе Казани, такие нерадивые автовладельцы задумаются и перестанут мешать уборке двора. А дело было так:

- На подъездах пару дней назад появилось объявление, что будут чистить двор, и просят убрать свои автомобили, - сообщил "КП-Казань" один из жителей поселка Осиново Сергей Демьянов. - Мы и убрали. Все, кроме одного мужика. Он припарковал свою "девятку" на углу перед свалкой снега. Пригнали экскаватор, чтобы эту свалку вывезти, а проехать техника е может.

Попытались отыскать владельца, провоцируя сигнализацию легковушки. Бесполезно, он не реагировал. Тогда один из коммунальщиков взял и прицепил автомобильный трос к "девятке", а второй конец к зубу ковша экскаватора.

Ювелирную работу проделал экскаваторщик - он осторожно вытянул автомобиль с места парковки, вытянув стрелу с ковшом сначала вверх, а затем вперед, и потом проехал несколько метров вправо. В результате мешающий автомобиль перепарковали на противоположную строну проезда.

Все это на видео снял жилец одной из многоэтажек, расположенных рядом.

В комментариях, которых уже больше 50-ти, только положительные отклики. Все отмечают, что водитель экскаватора молодец. Кое-кто и вовсе прозвал этот экскаватор - экскаватором наказания: "Если вы бросаете свою машину так, что она мешает соседям, или, что еще хуже, строителям, то к вам приедет большой экскаватор наказания. Как на этом видео из поселка Осиново".

"Подвинься, мешаешь!": в Казани экскаватор передвинул легковушку.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Средняя зарплата в Набережных Челнах выросла на 11%
В Татарстане рабочий погиб от автоматизированного манипулятора
В Казани вынесли приговор шести «черным риелторам», которые присвоили квартир на 54 миллиона рублей
Президент Татарстана открыл в казанском поселке Юдино ледовую арену
Казанский школьник победил в олимпиаде по программированию «Технокубок»
Жители Набережных Челнов задолжали налогов на 1,8 миллиарда рублей
В ряде домов и детсаду Московского района Казани почти сутки отключат воду
В Набережных Челнах снят карантин по ОРЗ и гриппу
5 марта в Татарстане ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
В мартовские праздники из Казани в Питер и Москву начнут ходить дополнительные поезда
В Казани зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ
В Татарстане закрыли ледовую переправу в Мамадышском районе
В Татарстане детский тренер и еще четверо мужчин надругались над девушкой в туалете кафе
В Казани «Учителем года-2019» стал преподаватель биологии лицея-интерната №2
Сотрудники МВД России и Татарстана задержали производителей контрафактных картриджей
7 марта в Нижнекамске без света останутся 7 домов
В Татарстане на пенисонерку с крыши упал сугроб и она задохнулась в снегу
Президент Татарстана поздравил пятерых финалистов конкурса «Лидеры России-2019»
В Казани во время пожара в пункте металлолома погиб мужчина
ВТБ начинает работать по госпрограмме льготного автокредитования
Татарстан расширяет сотрудничество с Египтом
Житель Марий Эл послал в детсад обнаженное фото экс-супруги и попал под суд
Татарстанский программист взломал ростовский Водоканал, чтобы заработать на биткоинах
Президент Татарстана наградил экс-мэра Казани орденом «Дуслык»
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»