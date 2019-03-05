В Казани сгорел склад древесины на площади 5600 квадратов

Пожар на складе древесины на улице Химической в Московском районе Казани начался 4 марта в 23.11. Языки пламени заметили очевидцы и вызвали пожарную охрану. Неподалеку от горящего склада - крупное химическое производство, в километре от него - жилые дома.

Огонь тушили более 110 человекФото: МЧС Татарстана

Приехав на место, огнеборцы выяснили, что горит склад с древесиной. Само здание склада построено из сендвич-панелей, по железобетонному каркасу. Размеры склада - 200 на 70 метров. Услугами склада пользовались шесть арендаторов.

Общая площадь пожара - 5600 квадратных метров. Первоначально пожарные подразделения работали по третьему номеру вызова.

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда N 2 при помощи бензореза проделывают технологический проём для подачи рукавной линии и тушения очага пожара в труднодоступном месте обрушения строительных конструкций.Фото: МЧС Татарстана

Огонь распространялся по всему складу, и, чтобы снять угрозу для соседних зданий, огнеборцы подал стволы на их защиту. Выяснилось, что рядом с горящим складом жилых домов нет.

На ликвидацию тушения огня отправили 33 единицы спецтехникиФото: МЧС Татарстана

С подачей воды трудностей не возникало - пожарный гидрант находится в 150 метрах от склада.

В 2.15 объявили о локализации пожара.

Локализовали огонь уже 5 маратаФото: МЧС Татарстана

- Угрозы для жителей города нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Для тушения пожара привлечены силы и средства от РСЧС: 115 человек и 33 единицы спецтехники, в том числе от МЧС России: 81 человек и 23 единицы спецтехники.