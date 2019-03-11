Казанскую Масленицу-2019 на Лебяжьем озере посетили более 20 тысяч человек

В минувшее воскресенье, 10 марта, на Лебяжьем озере в Казани прошла Масленица-2019. В общей сложности, в гуляньях приняло участие более 20 тысяч человек.

Горожан радовала в этот день не только сама Масленица, но и яркое солнцеФото: Алина ГАБДУЛИНА

Проводы зимы сопровождались веселыми танцами, частушками, блинами и, конечно, сожжением чучела. Кроме этого, горожан в этот день ждал сюрприз – на празднике выступила солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина.

С 10.00 здесь работали сразу несколько площадок, где гости могли поучаствовать в различных конкурсах или просто весело провести время. Отмечала Масленицу-2019 на Лебяжьем озере и «Комсомольская Правда – Казань» вместе со своими партнерами.

Отмечала Масленицу на Лебяжьем озере и «Комсомольская Правда – Казань» вместе со своими партнерамиФото: Алина ГАБДУЛИНА

Одна из победительниц конкурса, счастливая обладательница электрического самовара Гульшат рассказала «Комсомолке», что уже много лет регулярно ходит на Масленицу.

- Масленица для меня это праздник всех народов. Мне словно вновь 15 лет. Так и хочется поблагодарить всех за этот день, за эти танцы, песни и улыбки. Рэхмэт! (Спасибо – Ред.) – сказала Гульшат.

Жительница Казани Резеда выиграла электрический самовар в конкурсе частушекФото: Алина ГАБДУЛИНА

Помимо самоваров «КП-Казань» с партнерами одаривала всех желающих блинами, пирогами, конфетами и горячим чаем. А наиболее активные участники конкурсов получали сковородки, кастрюли и билеты в «Зеркальный лабиринт».

Перед традиционным сожжением чучела с Масленицей казанцев поздравил глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Он отметил, что Масленица - праздник дружбы, уважения и почитания традиций.

Кульминацией празднества стало традиционное сожжение МасленицыФото: Алина ГАБДУЛИНА

Однако радовала в этот день не только прекрасная организация мероприятия, но и погода! Ведь солнце светило так ярко и грело так сильно, что большая часть казанцев гуляли в легких пальто, наслаждаясь каждой секундой.