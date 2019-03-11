2019-03-11T13:59:44+03:00
Общество

Три жительницы Казани поборются за 2 миллиона рублей и звание "Мисс Офис-2019"

Анна Рябова, Юлия Усачева и Аделя Валитова представят Татарстан в полуфинале Международного конкурса [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: vk.com/id13275801Фото: vk.com/id13275801
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В минувшие выходные, 9 марта, в Казани состоялся кастинг 10-го юбилейного сезона Международного конкурса "Мисс Офис-2019". В нем приняли участие десятки горожанок.

От них не требовалось ничего кроме факта работы в офисе и возраста от 25 до 35 лет. По итогам кастинга стало понятно, что Татарстан в полуфинале конкурса будут представлять три девушки: коммерческий директор Анна Рябова, ведущий консультант отдела капитального ремонта Юлия Усманова и специалист протокольного отдела Аделя Валитова.

Юлия Усачева Фото: Из личного архива героя публикации

Юлия УсачеваФото: Из личного архива героя публикации

Аделя Валитова Фото: Из личного архива героя публикации

Аделя ВалитоваФото: Из личного архива героя публикации

- 09.03.19 я тебя никогда не забуду. Вы посмотрите сколько красоты было в этот день. Никогда бы не подумала, что атмосфера данных конкурсов может быть такой теплой и душевной. Спасибо "Мисс Офис" за организацию мероприятия, а особенно людям за знакомство с такими потрясающими людьми, - рассказала о своих впечатлениях Аделя Валитова на своей соцстранице.

К посту она прикрепила общую фотографию всех участниц кастинга.

Фото: vk.com/id13275801

Фото: vk.com/id13275801

Кроме того, специальным призом была отмечена кастинг-менеджер Александра Морозова, победившая в голосовании на сайте одного из партнеров конкурса.

Фото: пресс-служба конкурса "Мисс Офис"

Фото: пресс-служба конкурса "Мисс Офис"

Региональные кастинги для участия в полуфинале "Мисс Офис - 2019" только начинаются. Впереди еще 27 городов. В полуфинал будут приглашены 100 участниц со всей России. А в конечном итоге за главный приз - корону и 2 миллиона рублей, будут бороться 30 девушек.

Отметим, что в 2018 году победительницей "Мисс Офис" стала 27-летняя арт-директор Татьяна Козуто из Йошкар-Олы.

1-я Вице Мисс Офис-2018 Татьяна Козуто Фото: Из личного архива героя публикации

1-я Вице Мисс Офис-2018 Татьяна КозутоФото: Из личного архива героя публикации

Напомним, что организаторы мероприятия выступают за популяризацию образа успешной женщины, который они не стремятся испортить дефиле в купальниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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