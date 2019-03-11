«Антифриз женщина»: в Казани полуголая девушка устроила фотосессию на надувном матрасе
Весна уже начала баловать людей солнцем и температурой со знаком плюс. И в то время, пока одни меняют пуховики на пальто, другие раздеваются и лезут в воду.
Так, например, 24-летняя жительница Казани Резеда Асадуллина опубликовала в соцсети видео, на котором она плавает на надувном матрасе на Голубом озере.
Несмотря на -10 градусов на улице и всего +4 градуса в воде, девушка спокойно позирует в красном купальнике. Как выяснилось, в тот день Резеда устроила себе полноценную фотосессию.
Фото: Артур Абдуллазянов
Автором откровенных снимков выступил казанский фотограф Артур Абдуллазянов. К слову, он имеет опыт и более откровенных фотосессий. Так, в начале января текущего года, резонанс в интернете вызвала его работа, на которой топлес была запечатлена другая девушка.
Тогда, правда, негативных комментариев было значительно больше. Теперь же, девушкой в красном бикини больше любуются.
- Как вы мужики? – спрашивает фотограф в комментариях к своим фото.
- Мужики отлично, глядя на твои работы, - отвечает ему интернет-пользователь timrsaliakhov.
- Девчуле респект, - добавляет некто dendmbrovskij.
- Антифриз женщина, - замечает ganjapasha.
На странице самой модели комментариев меньше, но и они не агрессивные.
- Надо было еще зонтик от солнца, - считает pumpumochka.
- Масло для загара не забыла, - отвечает ей Резеда.
Фото: Артур Абдуллазянов
Судя по аккаунтам в соцсетях Резеда Асадуллина не является профессиональной моделью, но активно занимается спортом и танцами на пилоне.
Фото: Артур Абдуллазянов
ИСТОЧНИК KP.RU