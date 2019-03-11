2019-03-11T12:55:51+03:00
Общество

«Антифриз женщина»: в Казани полуголая девушка устроила фотосессию на надувном матрасе

Съемка проходила на Голубом озере при десяти градусах мороза [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Артур АбдуллазяновФото: Артур Абдуллазянов
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Весна уже начала баловать людей солнцем и температурой со знаком плюс. И в то время, пока одни меняют пуховики на пальто, другие раздеваются и лезут в воду.

Так, например, 24-летняя жительница Казани Резеда Асадуллина опубликовала в соцсети видео, на котором она плавает на надувном матрасе на Голубом озере.

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В Казани полуголая девушка устроила заплыв на надувном матрасе
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Несмотря на -10 градусов на улице и всего +4 градуса в воде, девушка спокойно позирует в красном купальнике. Как выяснилось, в тот день Резеда устроила себе полноценную фотосессию.

Фото: Артур Абдуллазянов

Фото: Артур Абдуллазянов

Автором откровенных снимков выступил казанский фотограф Артур Абдуллазянов. К слову, он имеет опыт и более откровенных фотосессий. Так, в начале января текущего года, резонанс в интернете вызвала его работа, на которой топлес была запечатлена другая девушка.

Тогда, правда, негативных комментариев было значительно больше. Теперь же, девушкой в красном бикини больше любуются.

- Как вы мужики? – спрашивает фотограф в комментариях к своим фото.

- Мужики отлично, глядя на твои работы, - отвечает ему интернет-пользователь timrsaliakhov.

- Девчуле респект, - добавляет некто dendmbrovskij.

- Антифриз женщина, - замечает ganjapasha.

На странице самой модели комментариев меньше, но и они не агрессивные.

- Надо было еще зонтик от солнца, - считает pumpumochka.

- Масло для загара не забыла, - отвечает ей Резеда.

Фото: Артур Абдуллазянов

Фото: Артур Абдуллазянов

Судя по аккаунтам в соцсетях Резеда Асадуллина не является профессиональной моделью, но активно занимается спортом и танцами на пилоне.

Фото: Артур Абдуллазянов

Фото: Артур Абдуллазянов

ИСТОЧНИК KP.RU

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