2019-03-10T12:02:51+03:00
Общество

"У кого нагрузка больше, у того выше уровень зарплаты": В правительстве Чувашии опровергли слова чиновника о ленивых бюджетниках

Слова руководителя администрации главы республики Юрия Васильева не правильно поняли
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: портал органов власти Чувашии.Фото: портал органов власти Чувашии.
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Накануне немало шума наделало заявление руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева. На сессии местного госсовета он заявил, что бюджетники, а именно учителя и врачи, получают мало потому что просто ленятся.

В частности, чиновник отметил, что размер зарплаты бюджетников зависит от их личных качеств и трудоспособности. Так, он привел в пример педагогов, заметив, что «есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату».

Впрочем, чуть позже в пресс-службе правительства Чувашии опровергли слова Васильева, отметив, что его не так поняли, а некоторые СМИ так и вовсе исказили смысл слов высокопоставленного чиновника.

На самом деле выступление Юрия Васильева на сессии Госсовета Чувашии было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в республике указов Президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

- Было озвучено, что у учителей, которые работают на полставки, заработная плата складывается ниже установленных индикаторов, предусмотренных указами Президента России. У кого нагрузка больше, у того, соответственно, выше уровень заработной платы. Слова «лень, ленивые» и т.п. в речи Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики не звучали вообще, - пояснили в пресс-службе правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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