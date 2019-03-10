2019-03-10T11:42:04+03:00
Происшествия

В Чувашии рухнула школа

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
Изменить размер текста:

ЧП произошло в деревне Большие Чаки Урмарского района республики. В 8.00 в воскресенье, 10 марта, сторож местной школы услышал гул и грохот. Во время осмотра здания в противоположном крыле от его места нахождения он обнаружил, что обрушились оба этажа учебного заведения.

Он сразу вызвал сотрудников МЧС Чувашии.

- На момент обрушения никто не пострадал, - сообщила глава пресс-службы МЧС Чувашии Ольга Нягина. - На месте работают сотрудники ведомства, они приступили к разбору завалов.

На данный момент известно, что здание школы было построено в 1974 году, размеры строение - 60 на 15 метров.

По предварительной информации, в школе обучались 32 ученика и 22 дошкольника. Учебный процесс не будет прерван - всех детей примут на время устранения последствий в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов.

Причины обрушения будут выяснять специалисты МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане веб-камера снимает жизнь орланов-белохвостов
В Казани велосипедист взял легковушку на буксир
В Марий Эл создают первый комикс с участием героев национальных сказаний
В расселенных домах Чувашии стали активно селиться бездомные люди
В Марий Эл сгорел склад фермерского хозяйства, в котором хранилась техника
В Нижегородской области нашли мужчину, который украл в Йошкар-Оле 44 шубы
Прокуратура Набережных Челнов вынесла представление директору школы, с теплицы которой на голову ребенка упала наледь
Жители Казани встретили весну, создавая арт-объекты и картины
В Татарстане водитель снегохода не справился с управлением и оказался в овраге
В Татарстане из-за неосторожности при курении вновь погиб мужчина
В Набережных Челнах загорелся балкон многоэтажного дома
В Казани мужчину насмерть завалило кирпичной кладкой
В Набережных Челнах наледь с крыши теплицы упала на голову ребенка
Росгвардейцы Марий Эл подарили цветы женщинам, владеющим оружием
В Казани пройдет концерт Урсулы Лангмайер и Трио имени Рахманинова
В Марий Эл глава поселения заставил осужденного к обязательным работам сделать ремонт за свой счет в администрации