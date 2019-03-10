В Чувашии рухнула школа

ЧП произошло в деревне Большие Чаки Урмарского района республики. В 8.00 в воскресенье, 10 марта, сторож местной школы услышал гул и грохот. Во время осмотра здания в противоположном крыле от его места нахождения он обнаружил, что обрушились оба этажа учебного заведения.

Он сразу вызвал сотрудников МЧС Чувашии.

- На момент обрушения никто не пострадал, - сообщила глава пресс-службы МЧС Чувашии Ольга Нягина. - На месте работают сотрудники ведомства, они приступили к разбору завалов.

На данный момент известно, что здание школы было построено в 1974 году, размеры строение - 60 на 15 метров.

По предварительной информации, в школе обучались 32 ученика и 22 дошкольника. Учебный процесс не будет прерван - всех детей примут на время устранения последствий в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов.

Причины обрушения будут выяснять специалисты МЧС.