По улицам Татарстана разгуливала смерть с косой

Накануне в соцсетях появилось странное видео. На кадрах был татарстанский город Зеленодольск, по улицам которого разгуливала смерть с косой. Фигура в черной рясе ходила по территории местных трущоб, заходила в дома и оставляла следы рук.

По Зеленодольску ходит фигура с косой.

Жители Татарстана начали гадать, что же это за видео. Кто-то называл это фейком. Другие предполагал, что смерть пришла за определенными людьми, в частности, чиновниками или коррупционерами. Другие предполагали, что это розыгрыш или же какой-то квест.

- Не дождался Хеллоуина.

- Хорошая предвыборная агитация?

- Очередная попытка хайпануть.

- Весеннее обострение у душевнобольных. Уже норма нашего времени. Людям не хватает внимания. А так как они ничего полезного не умеют, то пытаются такими способами выделиться.

Кроме того, появились предположения, что видео - трейлер сериала, фрагменты которого снимались в Зеленодольске. Этот вариант оказался наиболее приближен к реальности. На деле же таким образом решили прорекламировать предстоящий в Зеленодольске фестиваль ужасов. Вот только дата данного мероприятия пока не известна.