«Милый, я беременна!»: Жительницы Казани стали активно покупать в интернете мочу беременных женщин

Жительницы Казани променяли онлайн-шопинг в магазинах одежды и косметики на покупку в интернете…мочи беременных женщин. И этот товар считается вполне естественным в различных группах в соцсетях или сайтах «помощи от беременных». Ведь при помощи его девушки могут «сделать» свой тест на беременность положительным, а дальше хоть в ЗАГС своего избранника затащить, хоть деньги у него на аборт и за причиненный моральный вред потребовать. А некоторые даже в декретный отпуск на работе собираются отправиться, благодаря лже-доказательствам беременности.

Группы по продаже подобного товара обычно закрытые и состоят исключительно из дам. Однако попасть туда не сложно: заявки принимаются администратором сообщества довольно быстро. Ведь клиенты нужны, чтобы поддерживать необычный, но набирающий популярность бизнес. Как оказалось, баночка мочи (120 миллилитров) стоит совсем немного: от 400 до 500 рублей. Цена разнится в зависимости от свежести жидкости. Помимо этого на просторах интернета можно приобрести чужие результаты анализов крови на бета-ХГЧ и справки о постановке на учет в женской консультации.

В сообществах девушки не только продают и покупают, но и делятся историями из личной жизни и жалуются на мужчин.

- Ну а что делать, бабоньки, если мужик сейчас такой пошел - без доказательств колечко на пальце не окажется! Мой, когда я ему сообщила о своей «беременности», заявил, что жениться готов, любит и все такое, но вначале я должна при нем сделать хотя бы парочку тестов. Типа доверяй, но проверяй. Козел, а ведь мы уже 6 лет вместе! - жалуется некто Ксения, сообщает «Вечерняя Казань».

Однако не все современные девушки хотят замуж. Некоторым достаточно хорошей суммы денег.

- Мне на фиг не сдалось ни в какое замуж! У меня схема получше. Находишь какого-нибудь лошка или сразу двух, главное, чтобы были при бабле, еще лучше - женатые, те вообще всего боятся. Пару месяцев с ними мутишь, а потом радуешь новостью: «Милый, я беременна!». Ну и тест, естественно, в морду - на!, - рассказывает 21-летняя Карина.

По информации «Вечерней Казани» некоторые девушки «беременеют» таким образом и для других целей: некоторые пытаются расположить к себе свекровь, а некоторые спасаются от увольнения.

Так или иначе, а фраза «доверяй, но проверяй» как никогда ранее становится актуальной для казанских парней.