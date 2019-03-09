"О чем они вообще думают?": В Казани водитель автобуса высадил слепую девушку на проезжей части
Накануне жители Казани стали свидетелями неприятного инцидента. Так, водитель одного из автобусов высадил слепую девушку прямо посреди проезжей части. Выйдя из салона, она оказалась вдали от остановки, перед забором с сугробами. А ее собака поводырь не смогла быстро сориентироваться на месте.
Неравнодушные горожане не оставили девушку в беде и помогли ей добраться до тротуара. Так, один из очевидцев даже перекрыл дорогу своим автомобилем, чтобы девушке было спокойнее, сообщает «Татарстан-24».
Информация об инциденте появилась в социальных сетях, где другие горожане стали гадать, что заставило водителя автобуса остановиться вдали от остановки.
- Высадил почему? Если она попросила то ок, а если по своей прихоти то к ответственности , можно штраф например выписать, - считает интернет-пользователь Andre Milsen.
- Так может он не знал, что девушка слепая, - предположил Раиль Хафизов.
- А водитель причем? Там идет разметка для остановки автобусов. И наверняка впереди были еще автобусы. А девчонка же лишь слепа, но все слышит и поэтому вышла с задней двери, куда и вошла. Тут нет вины водителя, вообще ни в чем, - написал некто Ильдус Гринд.
Были, правда, и те, кто без всякого суда решили, что водителя стоит уволить.
- О чем вообще они думают? Аллах им судья, - считает казанец Адель Рамилевич.
- Увольнять таких, - констатирует Ден Трифонов.
Так или иначе, подробностей инцидента пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU