2019-03-09T13:03:46+03:00
Общество

"О чем они вообще думают?": В Казани водитель автобуса высадил слепую девушку на проезжей части

Выйдя из салона, она оказалась вдали от остановки, перед забором с сугробом
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Татарстан-24Фото: Татарстан-24
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Накануне жители Казани стали свидетелями неприятного инцидента. Так, водитель одного из автобусов высадил слепую девушку прямо посреди проезжей части. Выйдя из салона, она оказалась вдали от остановки, перед забором с сугробами. А ее собака поводырь не смогла быстро сориентироваться на месте.

Неравнодушные горожане не оставили девушку в беде и помогли ей добраться до тротуара. Так, один из очевидцев даже перекрыл дорогу своим автомобилем, чтобы девушке было спокойнее, сообщает «Татарстан-24».

Информация об инциденте появилась в социальных сетях, где другие горожане стали гадать, что заставило водителя автобуса остановиться вдали от остановки.

- Высадил почему? Если она попросила то ок, а если по своей прихоти то к ответственности , можно штраф например выписать, - считает интернет-пользователь Andre Milsen.

- Так может он не знал, что девушка слепая, - предположил Раиль Хафизов.

- А водитель причем? Там идет разметка для остановки автобусов. И наверняка впереди были еще автобусы. А девчонка же лишь слепа, но все слышит и поэтому вышла с задней двери, куда и вошла. Тут нет вины водителя, вообще ни в чем, - написал некто Ильдус Гринд.

Были, правда, и те, кто без всякого суда решили, что водителя стоит уволить.

- О чем вообще они думают? Аллах им судья, - считает казанец Адель Рамилевич.

- Увольнять таких, - констатирует Ден Трифонов.

Так или иначе, подробностей инцидента пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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