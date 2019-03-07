2019-03-07T14:56:40+03:00
Общество

Tele2распространит опыт создания digital-кофеен в регионах Приволжья

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Фото: Tele2.Фото: Tele2.
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Мобильный операторTele2 масштабирует нижегородский опытреализациисовместногопроектас экспресс-кофейней OnePriceCoffee в других регионах Приволжья. В 2019 году оператор планирует запустить торговые пространстванового формата в Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и др. Точки продаж будут работать по принципу digital-кофейни, где одновременно расположены салон связи Tele2 и кофе-бар.

Мобильный оператор Tele2планирует открытиенескольких десятков digital-кофеен на территории Приволжья.В течение 2019 года салоны нового формата появятся в столицах Татарстана, Чувашии, Нижегородскойи других областей. Компания масштабирует успешный опыт реализации пилотного проекта, стартовавшегов Нижнем Новгороде в 2018 году.

Салон в новом формате представляет собой торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи и кофейня. СотрудничествоTele2 с ресторанным бизнесом позволяет предлагать клиентам партнеров еще больше возможностейи обеспечивает качественно новый уровень взаимодействия с потребителями. Кроме того, реализация совместного проекта позволяет каждой из компаний сократить затраты на аренду торговых площадей, увеличить количество посетителей и повысить эффективность бизнеса.

Проект Tele2 и OnePriceCoffeeстал первым на рынке Приволжья опытом сотрудничества телеком-компании и ресторанного бизнеса. Первая digital-кофейня открылась в Нижнем Новгороде по адресу ул. Большая Покровская, 58/1. Для новых абонентов партнеры подготовили приятный бонус – бесплатный кофе при подключении к оператору. В ближайшее время в столице Приволжья партнеры планируют открытие совместных точек продажнового формата в ТЦ «Фантастика» и ТЦ «Республика».

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Партнерство с сетевым ресторанным бизнесом стало для нас новым, но интересным и довольно успешным опытом. В первые же месяцы работы торговой точкив Нижнем Новгороде трафик посетителей нашего салона вырос на 25%. Это говорит о том, что у нас получилось адаптировать привычные нам бизнес-процессы кпотребностям и ожиданиям наших абонентов. Объединив качество и высокие технологии с новыми решениями в обслуживании, мы создали уникальное пространство, позволяющее жителям города с комфортом решать свои повседневные задачи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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