2019-03-07T13:49:23+03:00
Общество

"Мне стыдно за них": В Татарстане чиновники опозорились, вручив школьникам грамоты с ошибками

В управлении образования инцидент назвали провокацией
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Очередной скандал в сфере образования зарождается в Татарстане. На сей раз в центре внимания Елабужский район. Там детям выдали грамоты с ошибками, причем, еще из программы чуть ли не младшей школы. Слово "Занявшие" они написали через "Ы". Кроме того, одной грамотой награждали двух человек. Так вот, в слове "учащиеся" вместо "И" написали "А". Фотография грамоты появилась в группе "Поборы в школах и детсадах".

- Как такие грамотеи в управлении образования могут чему то научить наших детей? Если уж у них "Жи-Ши" пишется через "Ы"? То остальное через что интересно? Про слово "учащаеся" просто без комментариев, - написала выложившая в сеть фото грамоты женщина.

Имена и фамилии на грамоте естественно оказались замазаны, как и некоторые данные. Зато ошибки видны не вооруженным глазом.

"Награждаются (там указаны две фамилии) учащаеся МБОУ (не указан номер) ЕМР РТ занявшые место".

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Под фотографией в соцсетях сразу же посыпались комментарии. Они, собственно, сводились к одному - уровень образования резко падает, а эта грамота - как раз результат.

- Мне стыдно за них, - написала девушка по имени Екатерина.

- У меня ребёнок-инвалид учится на дому и много раз слышала, как учителя говорят с ошибками. "В большоМ библиотеке", "В своЁМ деревне", "она влюбилСЯ", "катАлог", "ясноМЫ?-понятноМЫ?" и т. д. Один раз учительница смс прислала и написала не с глаголом слитно - поделилась своей историей Марина (орфография и пунктуация автора сохранены).

- Писала, скорее всего, секретарша, а не учитель. Видимо, главным требованием при принятии на работу было совсем не грамотность, а другие качества, - предположила девушка Рушана.

Кстати, под грамотой стоят печать и подпись главы управления образования Елабужского района Ривала Зарипова. Впрочем, в райисполкоме Елабуги отметили, что эту грамоту не вручали, а то, что фото попало в интернет - это возможная провокация.

- Пока у нас две версии случившегося. Либо это испорченная грамота, которую должны были выбросить, либо она специально напечатана некими гражданами с нарочитыми грубыми ошибками для дальнейшего вброса в Сеть с целью провокации. Мы склоняемся ко второй версии. Это фейк и провокация! - цитирует "Вечерняя Казань" руководителя пресс-службы райисполкома Рустема Шайфутдинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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