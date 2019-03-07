«Женский день»: Жена на диван, мужчина – на кухню!

Для того, чтобы взять на себя ответственную работу по созданию вкусных блюд, в компании создано подразделение «Фабрика кухни». Только за 2018 год инвестиции в собственное производство компании и «Фабрику Кухни» составили более 600 миллионов рублей. Работают на фабрике, которая расположена в Набережных Челнах, 150 человек. Часть продукции изготавливается там, часть – на территории магазинов сети.

В ассортименте компании - несколько десятков хлебобулочных изделийФото: Из материалов пресс-службы

Что пользуется спросом в гипермаркетах? Лидерами продаж традиционно стали хлебобулочные изделия и мясная продукция.

Хлеб, булочки, багеты, лепешки, кексы и пироги пекут непосредственно в магазине. В ассортименте – 40 видов различных хлебов и выпечки, как традиционно русской, татарской, так и европейской и даже среднеазиатской.

Вот так готовят сметанникФото: Из материалов пресс-службы

Фишка производителя в том, что для создания своих хлебов он использует уникальную молочную закваску. Подобную закваску вместо дрожжей использовали в Древней Руси, и этот рецепт сохранился у многих бабушек. Поэтому вкус этого хлеба повторить просто невозможно, а его аромат словно на машине времени отправляет посетителей магазина в детство.

Это будет вкусный яблочный штрудельФото: Из материалов пресс-службы

- Кроме наших оригинальных рецептов могу отметить и просто потрясающее высокотехнологичное оборудование, которое позволяет выпекать хлеб, например, за 15 минут, - рассказала главный технолог Татьяна Николаева. – У нас при входе в гипермаркет можно заказать хлеб, и, пока покупатель дойдет до пекарни, его заказ уже будет выполнен. Хлеб выпекается каждые 25 минут, а хранится он гарантировано свежим трое суток.

Высокотехнологичное оборудование позволяет быстро и качественно печь хлеб и другие изделияФото: Из материалов пресс-службы

Если мужчина все-таки решил испечь круассаны для завтрака любимой сам, то он может приобрести в пекарне слоеное и другое тесто.

Салаты можно выбрать на любой вкусФото: Из материалов пресс-службы

Разнообразие салатов на соседнем прилавке сведет с ума гурманов, и сократит время на их изготовление.

При желании можно уже купить все в готовом видеФото: Из материалов пресс-службы

Новинка этого сезона – готовые обеды для двоих, появились на прилавках гипермаркета с начала 2019 года. В вакуумной упаковке маринованные блюда с курицей, свининой и овощами. Сними этикетку, отправь в духовку на 30 минут – и готов очень вкусный обед. Ассортимент такой, что можно продумать меню на целую неделю, ведь, попробовав один раз продукцию «Фермерских угодий», женщина возьмет это на вооружение и сократит время своего пребывания на кухне.

Новинка сезона - полуфабрикатыФото: Из материалов пресс-службы

- Каждый набор мы создавали с учетом мнений самих потребителей, специалистов-поваров, технологов и диетологов, - улыбается Татьяна Николаева. – Специи, маринады рассчитывали к конкретному набору, будь то свинина с грибами, или чахохбили из курицы. Все сбалансировано и позволяет подчеркнуть вкус основных ингредиентов.

Вот так делают куринный рулетФото: Из материалов пресс-службы

Руководитель собственного производства «Оптовик» Кирилл Кириллов рассказал, что проведенные исследования показали, что сейчас покупатель отказывается от замороженных продуктов, предпочитая вот такие полуфабрикаты.

Колбасные изделия собственного производстваФото: Из материалов пресс-службы

- Срок хранения этих блюд, созданных нашими специалистами, - пять дней, ведь при изготовлении маринованного блюда используются только свежие продукты, - уточнил он. – Сам пакет, в котором хранится и готовится блюдо в духовке, имеет сертификат качества: он не протекает, не деформируется, и сохраняет все вкусовые качества. Самое главное – эти полуфабрикаты сохраняют драгоценное время, которое можно потратить на себя и свою семью.

Все колбасные изделия очень вкусные!Фото: Из материалов пресс-службы

Справка «КП»

В гипермаркете «Эссен» на улице Кул Гали представлено свыше 250 разновидностей готовой продукции и полуфабрикатов. С учетом сезонных предложений и новинок эта цифра достигает порядка 400 товаров, произведенных по стандартам компании «Эссен». Только в 2018 году выручка от направления «Фабрика кухни», объединяющего собственные хлебобулочные изделия, салаты, колбасы, мясные и овощные полуфабрикаты, превысила 1 миллиард рублей.