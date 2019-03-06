В Казани на Масленице-2019 выступит группа «Мираж»

Вот и прошла первая половина масленичной недели 2019 года. В Казани за эти три дня прошло немало различных мероприятий. А то ли еще будет - впереди выходные! А в общей сложности праздничных мероприятий в Казани должно пройти ровно 50! На главном из них даже выступит группа «Мираж»! Однако обо всем по порядку.

8 МАРТА

В пятницу, 8 марта, жителей Казани ждут театрализованные представления, веселые спортивные конкурсы, катания на снегоходах и собачьих упряжках в парке «Крылья Советов». Гулянья в нем начнутся в 10.00.

Кроме того, праздничное мероприятие в этот день ждет и гостей парка «Калейдоскоп». Здесь будет организована концертная программа с участием фольклорных коллективов, народные игры, забавы, а также традиционные угощения блинами.

В обоих парках кульминацией празднества станет традиционное сожжение чучела Масленицы.

ЦЕНТР СЕМЬИ «КАЗАН»

Главной площадкой, на которой будет организовано самое масштабное гуляние, станет ледовый городок на территории Центра семьи «Казан». Именно здесь и состоится Большая Казанская Масленица-2019.

Начало праздника намечено в 11.00, а через час состоится его торжественное открытие. Известно, что хэдлайнером мероприятия станет группа «Мираж». После на сцене выступят исполнители фольклорных песен и танцев, казанцы увидят номера с элементами циркового искусства, театр Петрушки, а также основные фрагменты традиционной славянской праздничной культуры.

Кроме концерта казанцев у «Чаши» будет ждать театрализованное представление с участием сказочных персонажей, развлекательно-игровая программа для детей и взрослых, зимние забавы с розыгрышем призов, конкурс частушечников, молодежные танцы и игры, а также обряд сожжения Масленицы.

На территории ледового городка откроется несколько площадок: фольклорная – с русскими народными играми, и конкурсно-игровая – для катания на лошадях и пони. Также здесь будет работать ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, организованы мастер-классы по хождению на ходулях, народным танцам, изготовлению обереговых кукол и памятных монет.

Перекусить гости праздника смогут не только блинами, но и пряниками, приготовленными по старинным русским рецептам.

ЧТО ЕЩЕ?

Попрощаться с зимой и встретить долгожданную весну казанцы смогут в городских парках и скверах. Помимо общественных городских пространств, праздничные мероприятия будут организованы в городских домах культуры, школах искусств и подростковых клубах.

Совместно с администрациями районов массовые праздники запланированы в жилых массивах Кадышево, Сухая река, Северный, Вознесенское, Мирный, Красная Горка, Отары, Константиновка и Нагорный, в лесопарковой зоне озера Лебяжье, а также в парках города.