Гуру убеждения: Житель Татарстана уговорил 40 человек взять за него кредиты

Житель Набережных Челнов умудрился уговорить 40 человек взять за себя кредиты. Было это в период с ноября 2017-го по сентябрь 2018 года. Действовал предприимчивый татарстанец по одному сценарию. Он обращался к своим товарищам и их знакомым с просьбой взять для него кредит на покупку телефона. При этом, дешевые модели ему были не нужны. Он просил купить исключительно смартфон Samsung Galaxy S8 либо седьмой Iphone.

Людям он обещал, что платить взносы по кредитам им не придется. Дескать, он все займы погасит сам. Им нужно было только взять кредиты. Чтобы люди быстрее думали, он предлагал им вознаграждение - от 1 до 10 тысяч рублей. В итоге 40 человек клюнули на это предложение и погрязли в долговой яме.

Когда потерпевшие поняли, что их обманули, повесив на них выплату недешевых кредитов, они обратились в правоохранительные органы. В итоге мужчину задержали. Кстати, выяснилось, что он промышлял не только "кредитным бизнесом". Так, он пообещал жителю Набережных Челнов помочь вернуть водительские права. Свои услуги он оценил в 33 тысячи рублей. Взял деньги и пропал.

Общая сумма ущерба оказалась весьма внушительной - 2 миллиона 174 тысячи 988 рублей. Уголовное дело по данному факту с трудом уместилось в 10 томах.

В итоге, городской суд Набережных Челнов признал его виновным по 41 эпизоду. Его приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.