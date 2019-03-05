2019-03-05T12:50:55+03:00
Общество

"Ничего позорного нет": Экс-участница "Дома 2" из Татарстана снялась полностью обнаженной в номере отеля

Валерия Хуснутдинова продолжает радовать подписчиков новыми яркими кадрами
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: instagram.com/lera_x.Фото: instagram.com/lera_x.
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18-летняя Валерия Хуснутдинова из Набержных Челнов, ставшая известной, как самая юная участница телепроекта "Дом 2", на телестройке не задержалась. Однако успела привлечь к своей персоне заметное внимание.

Сейчас девушка находится на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах, куда добралась, к слову, не без приключений, опоздав на свой самолет.

В Абу-Даби Хуснутдинова не тратит время даром и периодически радует своих подписчиков откровенными фотографиями. Так, недавно она опубликовала в своем Инстаграме кадр, где из "одежды" на ней только полотенце. На этом девушка не остановилась и решила поделиться фотографией, где она совершенно топлес лежит на кровати в отеле, прикрывшись лишь одеялом.

lera_xlera_x
Экс-участница Дома 2 из Набережных Челнов
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Мнения на данное фото у подписчиков разделились. Так, находились и те, кто осудил Валерию за слишком откровенные снимки. Другие же утверждали, что "ничего позорного нет".

На одном снимке, к слову, девушка не остановилась. Следом за обнаженным фото из кровати последовал снимок из ванной, где она также позирует топлес, прикрывая интимные места пеной.

lera_xlera_x
Экс-участница Дома-2 из Татарстана
908 отметок «Нравится»45 комментариевInstagram

Напомним, что Хуснутдинова появилась на "Доме 2" в прошлом году, став самою юной участницей проекта. Тогда ей было 17 лет. Свое совершеннолетие она встретила на Сейшелах и начала активно постить в соцсети свои откровенные фотографии.

Фото: instagram.com/lera_x.

Фото: instagram.com/lera_x.

Затем, будто гром среди ясного неба прозвучала информация о том, что девушка беременна, а отцом ребенка оказался Дмитрий Чеботов, который ранее снимался в порно-фильмах. Хуснутдинова в жесткой форме заявила. что рожать не будет, так как ей "не нужен ребенок от дебила".

Фото: instagram.com/lera_x.

Фото: instagram.com/lera_x.

Впрочем, позже выяснилось, что девушка не в положении. Более того, сама Хуснутдинова рассказала, что история с ее беременностью была спланирована редакторами проекта и тест на беременность был поддельный.

Фото: instagram.com/lera_x.

Фото: instagram.com/lera_x.

Девушка из Татарстана покинула проект в январе. Незадолго до этого она получила заметную травму. Будучи под воздействием алкоголя, она забыла, что не надела линзы и расковыряла себе глаз. В итоге девушка очутилась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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