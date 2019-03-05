"Человек, который смог": В Чебоксарах кондуктор высадила из троллейбуса депутата, который не сумел оплатить проезд

Минувшим днем депутат чебоксарского городского собрания депутатов Дмитрий Евсеев не смог проехаться на троллейбусе. Вернее, в электротранспорт он зашел и даже некоторое время в нем ехал, пока к нему не подошла женщина-кондуктор. Депутат попытался оплатить проезд картой, но кондуктор заявила, что терминал не работает, поэтому у Евсеева есть два пути - либо оплатить проезд наличными, либо выходить из троллейбуса. "Живых" денег у депутата не оказалось и ему пришлось покинуть общественный транспорт. Об этом случае Евсеев написал на своей странице в соцсетях.

- Мне не грубили, но сказали: "ты тута не эта, давай! Ваши карты не понимает! Или плати, или выходи!", - написал Евсеев.

В соцсетях сразу же начали обсуждать данный эпизод, восхваляя кондуктора, которая не постеснялась снять с рейса народного избранника.

- Человек, который смог!

- Во молодец! Хоть кто-то.

- Если это правда, то кондуктору респект. Ноги есть - сам дойдет.

- Она новый герой которого мы заслужили! Похлопаем. Я знал что эти бабки в транспорте никого не боятся.

Были и опасения, что теперь из-за данного случая кондуктора уволят. Впрочем, сам Евсеев поспешил успокоить горожан. Никаких претензий к кондуктору у него, нет. По его словам, из-за неработающего терминала высадили не только его, но и других людей, у которых не нашлось наличных.

- Во-первых, из-за отключившихся терминалов, высаживали не только меня, но и всех пассажиров, у которых были карты, но не оказывалось наличности. Во-вторых, когда я разговаривал с руководством троллейбусного управления по этому вопросу, я просил не наказывать кондуктора, а разобраться с причинами сбоя в системе оплаты. В-третьих, столько интересного про депутатов прочитал. Интересно, откуда столько злости? - написал Евсеев под постом в группе "Подслушано в Чебоксарах".

Отметим, что в Чебоксарах накануне терминалы не работали не только в троллейбусе, где довелось прокатиться Евсееву. В работе терминалов произошел сбой и оплатить проезд банковской картой было не возможно.

Отметим, что оплату проезда по транспортным картам в Чебоксарах ввели в конце прошлого года. При этом, в правилах оплаты четко прописано, что если терминал по тем или иным причинам не принимает оплату проезда, ехать бесплатно никто не сможет. Пассажир обязан оплатить проезд иным способом.