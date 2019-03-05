"Подвинься, мешаешь!": в Казани экскаватор отодвинул легковушку во время уборки снега

Зима в этом году в Татарстане выдалась снежная. На борьбу с сугробами бросили спецтехнику и специалистов-коммунальщиков. В Казани и других городах республики жителей многоэтажек просят время от времени убрать автомашины со дворов на время расчистки парковок и внутриквартальных проездов.

Ответственные автолюбители неукоснительно и вежливо выполняют просьбы коммунальщиков. Другие отмахиваются от них и оставляют свои автомашины в удобном для них месте, создавая препятствия для спецтехники. Убрать от снега такой двор становится проблематичным.

После того, что произошло в поселке Осиново в Кировском районе Казани, такие нерадивые автовладельцы задумаются и перестанут мешать уборке двора. А дело было так:

- На подъездах пару дней назад появилось объявление, что будут чистить двор, и просят убрать свои автомобили, - сообщил "КП-Казань" один из жителей поселка Осиново Сергей Демьянов. - Мы и убрали. Все, кроме одного мужика. Он припарковал свою "девятку" на углу перед свалкой снега. Пригнали экскаватор, чтобы эту свалку вывезти, а проехать техника е может.

Попытались отыскать владельца, провоцируя сигнализацию легковушки. Бесполезно, он не реагировал. Тогда один из коммунальщиков взял и прицепил автомобильный трос к "девятке", а второй конец к зубу ковша экскаватора.

Ювелирную работу проделал экскаваторщик - он осторожно вытянул автомобиль с места парковки, вытянув стрелу с ковшом сначала вверх, а затем вперед, и потом проехал несколько метров вправо. В результате мешающий автомобиль перепарковали на противоположную строну проезда.

Все это на видео снял жилец одной из многоэтажек, расположенных рядом.

В комментариях, которых уже больше 50-ти, только положительные отклики. Все отмечают, что водитель экскаватора молодец. Кое-кто и вовсе прозвал этот экскаватор - экскаватором наказания: "Если вы бросаете свою машину так, что она мешает соседям, или, что еще хуже, строителям, то к вам приедет большой экскаватор наказания. Как на этом видео из поселка Осиново".