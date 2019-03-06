"Граждане, вы меня сейчас убьете": в преддверии 8 марта в Казани женщины устроили давку из-за бесплатной помады

В среду, 6 марта, в одном из магазинов казанского торгового центра на проспекте Ибрагимова прошел «клиентский день». С 10.00 каждый желающий мог получить бесплатную новую помаду в обмен на старую.

Но в преддверии 8 марта вроде бы обыкновенная акция превратилась в скандал и давку. Причем устроили все это не охочие до подарков своим любимым мужчины, а сами представительницы слабого пола, которые оказались и не так слабы.

Женщины собрались у дверей магазина за час до открытия. Со слов очевидцев, все что происходило после ничем кроме кошмара назвать было нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/695689" frameborder="0"></iframe> Акция к 8 марта в Казани обернулась давкой людей.соцсети

- Все начиналось цивильно, я даже начала гордиться нашим городом, но это первые 30 минут очереди. Потом появилось предложение написать номерки на руках, чтобы сохранить очередь, ок, сделано. В 10 открыли двери, люди побежали без очереди, круговая дверь заблокировалась, охрана открыла другую дверь, кто был последним, оказался первым. Хотелось бы принести извинения консультантам и тем, кто выдавал эти помады. Казань, сегодня мне стыдно за Вас! – сообщает одна из очевидцев давки в интернете.

После она добавляет, что поучаствовать в акции решили даже мамы с детьми.

- У меня в руках оказалось два купона на выдачу помады. Второй отдала девушке с коляской, иначе ребеночка бы затоптали...это ужас!!! – пишет она.

Под постом нашлись и другие участники бесплатной раздачи косметики.

- Купоны выхватывали из рук прямо через головы, консультанты были напуганы, дети орали, а мамочки упорно стоят в очереди за помадой. Средняя цена такой помады 2-2,5 тысячи рублей, - пишет интернет-пользователь Алена Дягтерева.

Некто Диана Исхакова решила поделиться в комментариях видеозаписью того, что происходило в магазине. Казанцы пришли в ужас.

- Как в 37-м за хлебом! – восклицает интернет-пользователь Виктор Соленый.

- У меня нет слов просто ...позор, - пишет Светлана Крондратьева.

- У нас в армии в столовке так же было, ну нам то в то время простительно, реально есть хотелось. А эти что, тоже голодные? – спрашивает Вадим Михайлов.

Были, правда, и те, кого не удивило, а скорее позабавило поведение людей в кадре.

- "Везучие" женщины, раз могут позволить себе в будний день в 10 утра громить ТЦ, - считает Лилия Хайртдинова.

- Последний шанс стать красивым, - добавляет Валери Куликова.

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