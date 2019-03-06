Как удивить любимую на 8 Марта? 10 нестандартных идей

«Что тебе подарить, человек мой дорогой?». В канун 8 Марта над этим вопросом ломают голову большинство мужчин. Отделаться букетом и традиционными духами - так себе вариант. Если вы действительно хотите покорить сердце своей любимой, подойдите к выбору подарка творчески и нестандартно. Чтобы облегчить эту непростую задачу, предлагаем несколько оригинальных идей.

ДЛЯ РОМАНТИЧНЫХ БАРЫШЕНЬ

Поездка в Париж, в морской круиз или любую другую точку земного шара, куда ОНА захочет. Необязательно ехать немедленно. Турне можно запланировать и на лето, а путевку подарить любимой на 8 Марта, непринужденно запрятав заветный конвертик в праздничный букет. При этом еще и на раннем бронировании сэкономите.

ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОК

Полет на воздушном шаре, частном самолете, совместный прыжок с парашютом или - головой вниз - с тарзанки. Вам виднее, что ЕЙ больше придется по вкусу.

ДЛЯ ПОКЛОННИЦ ЗОЖ

Годовой абонемент в студию фитнеса, бассейн, на йогу, пилатес, а также крутой велосипед, альпинистское снаряжение или домашний тренажер - выбор также зависит от личных предпочтений вашей любимой.

ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОК

ОНА будет в восторге, если вы оплатите курсы мини MBA, полный курс в школе иностранных языков, второе (третье, четвертое и пр.) высшее образование, стажировку в крутой компании т.п. Главное - не перепутайте, чем она увлекается: микробиологией или макроэкономикой, иначе будет фиаско, братан!

ДЛЯ КАРЬЕРИСТОК

Конечно, вполне может подойти и предыдущий вариант, но тут надо «копать глубже». Карьеристка - это, как правило, очень занятая дама. Поэтому домашними делами ей заниматься некогда. Если вы оплатите на год вперед услуги клининговой компании или потратитесь на недешевый робот-пылесос, она, наверняка, это оценит.

ДЛЯ АВТОЛЕДИ

Что тут долго думать? Конечно, новую машину! Потому что авто, на котором она ездит сейчас, плохо сочетается по цвету с некоторыми туфлями, платьями и сережками (шутка).

ДЛЯ ТЕАТРАЛОК И МЕЛОМАНОК

Подарите билеты в Большой театр на лучшие места или на концерт ЕЕ любимого исполнителя - и мелодия вашей любви тоже зазвучит по-новому!

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ НАТУР

В каждой женщине живет актриса или певица, даже если играет она в основном на нервах, а поет исключительно в ванной. Подарите ей возможность записать песню (или целый альбом) в профессиональной студии, сняться в главной роли в музыкальном клипе, закажите ее портрет у профессионального художника или незабываемую фотосессию в разных образах. Результат может быть просто ошеломительным!

ДЛЯ САМЫХ ДРАГОЦЕННЫХ

Лучшие друзья девушек - это... Правильно, бриллианты! Украшения - практически универсальный подарок. Чем дороже, тем лучше. Даже если ваша любимая не любит тусовки и светские вечеринки, драгоценности в ее шкатулке просто обязаны быть! На всякий случай.

ДЛЯ ГЛАМУРНЫХ МОДНИЦ

Сумки от Louis Vuitton, туфли-лабутены, изысканное нижнее белье, брендовая одежда - и побольше-побольше! С размерами рискуете не угадать, поэтому без сопротивления просто отдайте любимой свою кредитку. Пусть развлекается!

Понятно, что многие из перечисленных выше подарков обойдутся вам «в копеечку». Но настоящие рыцари ради любимой дамы готовы на любые жертвы – даже взять кредит в банке.

К слову, с 1 марта Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до 11,9% годовых*. Так, например, кредит в 300 тысяч рублей на 5 лет обойдется вам ежемесячно всего в 6658 рублей.

Согласитесь, совсем небольшая плата за благодарную улыбку и счастливые глаза любимой женщины!

*Сниженные процентные ставки от 11,9% до 16,9% годовых действуют по кредиту «Потребительский кредит без обеспечения» Сбербанка (далее — Кредит) на срок от 3 месяцев до 5 лет и на сумму от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей при подаче заявки в период весенней акции с 01.03.2019 по 29.04.2019 включительно (далее — Акция) для заемщиков, получающих заработную плату/пенсию на счет вклада/карты в ПАО Сбербанк. Ставки снижены по сравнению со ставками по Кредиту, оформляемому на тот же срок и сумму в отделениях и дистанционно в период с 01.02.2019 по 28.02.2019. Валюта Кредита — рубли РФ. Банк вправе отказать в выдаче Кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика определяются Банком индивидуально в зависимости от оценки платежеспособности заемщика. Погашение Кредита — аннуитетными платежами. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

Срок рассмотрения кредитной заявки: от 2-х минут и не более 2-х рабочих дней с момента предоставления заемщиком в банк полного пакета документов.

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Подробная информация - на сайте Сбербанка