"Муж приехал из командировки?": в Чебоксарах мужчина вылез в окно и полчаса простоял на узком карнизе
Необычную картину можно было наблюдать минувшим днем в Чебоксарах. Прохожие заметили, как в окно пятого этажа многоквартирного дома вылез мужчина и закрыл дверцу окна.
Он стоял на узком карнизе и рисковал упасть вниз. К этому можно добавить и то, что мужчина был одет по-домашнему и вылез наружу без куртки, а погода сейчас совсем еще даже не весенняя.
- Он же сейчас спрыгнет! - воскликнула одна из прохожих.
Очевидцы данной картины тут же начали обзванивать все возможные экстренные службы. На вызов приехали полицейские, медики и спасатели. Они начали беседовать с мужчиной и просили его дождаться помощи.
в Чебоксарах мужчина вылез в окно и полчаса стоял на узком карнизе.соцсети
Впрочем, вмешательство спасателей не потребовалось. Простояв на холоде чуть более получаса, мужчина спокойно и самостоятельно вернулся в квартиру.
Свидетели сняли на видео странный поступок мужчины и выложили в соцсети. Естественно, что горожане начали гадать, что же побудило "экстремала" вылезти в окно. Варианты были разными, от неожиданного приезда хозяина квартиры до попытки прыгнуть с парашютом:
- Магнитные бури обещали.
- Весной и осенью происходят обострения.
- Видимо неожиданно муж вернулся из командировки.
- Окно открыто, видно по положению ручки. Видимо и правда муж вернулся, а он спрятался за окном и за занавеской.
- Парашют забыл, вернулся.
По словам очевидцев, все произошло по адресу: улица Гражданская, 62-1, а сам мужчина был в тот момент пьян. В результате его вывели из квартиры и передали в руки медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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