2019-03-06T11:49:07+03:00
Происшествия

"Муж приехал из командировки?": в Чебоксарах мужчина вылез в окно и полчаса простоял на узком карнизе

Что стало причиной такого поведения точно сказать пока не возможно, но ясно одно прохожих он явно напугал. Последние вызвали экстренные службы [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Необычную картину можно было наблюдать минувшим днем в Чебоксарах. Прохожие заметили, как в окно пятого этажа многоквартирного дома вылез мужчина и закрыл дверцу окна.

Он стоял на узком карнизе и рисковал упасть вниз. К этому можно добавить и то, что мужчина был одет по-домашнему и вылез наружу без куртки, а погода сейчас совсем еще даже не весенняя.

- Он же сейчас спрыгнет! - воскликнула одна из прохожих.

Очевидцы данной картины тут же начали обзванивать все возможные экстренные службы. На вызов приехали полицейские, медики и спасатели. Они начали беседовать с мужчиной и просили его дождаться помощи.

в Чебоксарах мужчина вылез в окно и полчаса стоял на узком карнизе.соцсети

Впрочем, вмешательство спасателей не потребовалось. Простояв на холоде чуть более получаса, мужчина спокойно и самостоятельно вернулся в квартиру.

Свидетели сняли на видео странный поступок мужчины и выложили в соцсети. Естественно, что горожане начали гадать, что же побудило "экстремала" вылезти в окно. Варианты были разными, от неожиданного приезда хозяина квартиры до попытки прыгнуть с парашютом:

- Магнитные бури обещали.

- Весной и осенью происходят обострения.

- Видимо неожиданно муж вернулся из командировки.

- Окно открыто, видно по положению ручки. Видимо и правда муж вернулся, а он спрятался за окном и за занавеской.

- Парашют забыл, вернулся.

По словам очевидцев, все произошло по адресу: улица Гражданская, 62-1, а сам мужчина был в тот момент пьян. В результате его вывели из квартиры и передали в руки медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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