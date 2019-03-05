Подарки женщинам на 8 марта в Казани: где купить и что подарить

Международный женский день ежегодно приводит мужчин если не в ступор, то в легкую панику точно: что подарить любимой женщине, чтобы она действительно обрадовалась?

Плюшевые мишки, коробки конфет и шарики – это, конечно, мило, но банально и ожидаемо. Не спешите скупать все сладкое, розовое или блестящее, потому что «Комсомолка» составила список стоящих подарков, а главное выяснила как их правильно выбрать.

ПРАВИЛЬНЫЙ БУКЕТ

Любой подарок женщине, как правило, начинается с букета. Однако выбрать нужно не просто красивый, но и качественный. Учтите, например, что цветы не должны быть полностью раскрыты при покупке. Оптимальный вариант – раскрытые цветы вперемешку с бутонами. В противном случае красивый букет завянет на следующий день.

Однако учтите и тот факт, что у цветов не должно быть пыльцы на тычинках, их листья не должны быть вялыми, а бутоны - желтыми (такие уже не распустятся). Кроме того, бутон свежего цветка гладкий, упругий, без пятен и полос. А бутон розы, например, должен быть твердым у основания. И еще один лайфхак: выбирайте цветы с прямым стеблем, так как к их бутонам влаге в дальнейшем будет проще попадать.

Упаковочная бумага не должна быть слишком яркой, чтобы она не отвлекала женщину от самого букета.

УКРАШЕНИЯ

Как говорилось в одной известной песне: «Лучшие друзья девушек это бриллианты». Да, драгоценные камни и металлы это почти всегда безошибочный вариант. Сережки, кольца, браслеты, шармы, колье, цепочки, подвески, брошки и часы сейчас продаются на любой вкус, цвет, а главное – кошелек. Однако здесь нужно очень постараться, чтобы узнать размер пальца или обхват кисти вашей избранницы так, чтобы она ничего не заподозрила.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Вы можете пригласить вашу даму в Париж или на море, а можете организовать небольшое, но не менее романтическое путешествие в соседний город. Дело ведь не в месте, а в том, как вы к этому подготовитесь. Заранее забронируйте номер в одном из уютных отелей, найди лучшее заведение в городе, где можно будет поужинать, а также продумайте культурную программу, включив в нее самые романтические места города. Поверьте, таковых предостаточно везде, если хорошо поискать.

Говорить вашей спутнице заранее, куда вы собираетесь ее отвести или не говорить – выбор за вами.

ПОРТРЕТ

Ваш совместный портрет – это то, что она обязательно будет нежно протирать от пыли и никогда не оставит лежать в углу. Картина может стать не только семейной реликвией, но и прекрасным дополнением интерьера вашей квартиры. А в случае ссоры, полотно будет попадаться вам на глаза, и вы будете мириться, вспоминая, как же счастливы были вместе.

В Казани очень много самостоятельных художников и компаний, занимающихся изготовлением портретов. Выбор за малым – определить, кому вы доверите запечатлеть вашу любовь на холсте.

АБОНЕМЕНТ

Женщины не меньше мужчин любят самообразование и самосовершенствование. И нет, вы вовсе не обидите вашу даму, подарив ей сертификат на курсы кулинарии, шитья, визажа, английского языка или танцев. Абонементы в спортивный зал, на танцы, в спа-салон или бассейн также можно преподнести в качестве подарка. Здесь все зависит от вашей фантазии и того, насколько хорошо вы знаете предпочтения вашей избранницы. А различных курсов в Казани предостаточно.

ПОСУДА И ТЕХНИКА

Вот только аккуратнее с подарками в виде очередных пылесосов, сковородок и кастрюль. Не каждая дама оценит такой презент. Куда лучше подойдет та посуда и техника, которая упростит вашей избраннице работу по приготовлению еды и уборке дома. Магазины техники сейчас пестрят разнообразием посудомоечных машин, микроволновых печей, мультиварок, роботов-пылесосов, автоматических сушилок для белья и увлажнителей воздуха. Покажите ей, что для вас важен ее комфорт и отдых.

К слову о технике: малое количество современных женщин откажутся, допустим, от нового смартфона, ноутбука или хотя бы наушников.

УЖИН

Даже если вы никогда не думали стать шеф-поваром ресторана, приготовить на ужин что-то несложное под силу любому, кто на это отважится. Сделайте что-то легкое и красивое: пасту, пиццу, грибной суп-пюре, куриное филе с ананасом, грушевый крамбл, панакоту или фруктовый салат.

Только не оставляйте все это на плите или в духовке, чтобы женщине пришлось все накладывать. Накройте стол заранее, зажгите свечи и включите музыку. В такой атмосфере она вряд ли сразу определит достаточно ли соленая паста и не сильно ли подгорела пицца.

ВРЕМЯ

Подарки это хорошо, но как говорилось в одном новогоднем фильме: «Девушкам надо, чтобы мы просто были рядом. Если тебя не будет рядом, рядом будет кто-нибудь другой». Поэтому хотя бы на день, а лучше на выходные отмените все свои дела и побудьте рядом с любимой женщиной. Просто посмотрите вместе фильм, прогуляйтесь по парку, поговорите. Не забывайте, что время – самый ценный ресурс человека, а следовательно – самый дорогой.