В Казани сгорел склад древесины: из-за чего возник пожар

Стали известны подробности пожара, который этой ночью вспыхнул на складе древесины по улице Химическая в Московском районе Казани. Напомним огонь бушевал на площади 5 600 квадратных метров.

Как объяснил потом сотрудникам МЧС Татарстана один из рабочих, около 23.00 он увидел, что на кран-балке искрит кабель. Искры начали падать на деревянные поддоны, которые в тот момент лежали на полу. В итоге они загорелись. В этот момент внутри находилось примерно 10 человек. Рабочие начали тушить огонь с помощью первичных средств. Но через некоторое время в здании, в котором в общей сложности пребывали 26 сотрудников разных арендаторов, погас свет. Люди поспешили выйти наружу. Никто не пострадал.

- Предварительная причина возникновения пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, - пока констатируют в МЧС Татарстана.

Пожарным удалось отстоять от огня пятиэтажный административно-бытовой корпус и пристрой к нему, склады продукции и 1 000 тонн полиэтиленовой крошки, а также две трансформаторные подстанции по 700 литров масла в каждом.

Основные сложности при тушении пожара, в том числе, создали: большая площадь горящего корпуса, очень плотное расположение оборудования внутри, а также наличие необработанных металлоконструкций кровли, из-за чего происходило их частичное обрушение.