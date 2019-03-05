В Татарстане около автосервиса машина взорвалась вместе с водителем

Сообщается что ЧП произошло в Альметьевске в этот вторник. К автосервису на улице Строителей подъехала иномарка. Известно, что ее владелец хотел показать машину автоэлектрику. Но пока мужчина находился в салоне припаркованного авто, внутри произошел взрыв. Языки пламени рванули из окон, а люк на крыши оторвало. Последний отлетел и едва не зацепил находящегося рядом сотрудника автосервиса. Произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Судя по кадрам, после вспышки водитель смог каким-то образом покинуть салон иномарки. Сообщается, что мужчине удалось избежать серьезных травм.