Коммерческим директором казанского филиала Tele2 назначена Наталья Сущенко

Tele2 сообщает о назначении на позицию коммерческого директора казанского филиала компании Натальи Сущенко.

В новой должности Наталья Сущенко будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании в Татарстане, продвижение услуг Tele2 в республике, создание и запуск новых продуктов, развитие сети дистрибуции и совершенствование качества обслуживания абонентов.

Наталья присоединилась к команде Tele2 в 2019 году. Свою карьеру в телекоммуникационной отрасли она начала в 2004 году. Работала в нескольких регионах Приволжья и прошла путь от консультанта отдела обслуживания до руководителя по развитию бизнеса на массовом рынке в телекоммуникационной компании. На этой позиции в Республике Татарстан Наталья отвечала за развитие розничной сети и взаимодействие с партнерами.

Наталья Сущенко закончила Ульяновскую Государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление».

Марат Кабанов, директор казанского филиала Tele2:

«Телеком-рынок в Татарстане – один из самых конкурентных в стране. На этом фоне ключевыми компетенциями руководителей Tele2 становятся способность быстро и гибко реагировать на вызовы рынка и умение превращать эти вызовы в стимулы для развития. В этом году мы ставим перед коммерческой функцией амбициозные задачи по укреплению позиций Tele2 в Татарстане, росту финансовых показателей, а также продвижению новых «цифровых» продуктов и услуг Tele2 и развитию программ лояльности. Уверен, что высокий профессионализм и управленческий опыт Натальи помогут нашей команде добиться поставленных целей».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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