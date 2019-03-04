Сотрудники администрации попали в серьезное ДТП в Ульяновской области - одна чиновница погибла

Ранним утром 4 марта, примерно в 8:30, на трассе Ульяновск - Сызрань произошло серьезное ДТП. Недалеко от села Поникий Ключ столкнулись два отечественных автомобиля - "УАЗ-Патриот" и "Волга".

Последствия аварии записали на видео проезжавшие мимо автомобилисты. На кадрах видно, что обе машины серьезно пострадали. В большей степени это касается "Волги", которая едва не вылетела в кювет.

Сотрудница администрации Ульяновской области погибла в ДТП.На трассе Ульяновск - Сызрань около Поникого Ключа (223км) произошло ДТП с участием УАЗ Патриот и Волги. Ориентировочно в 8.30 утра Есть пострадавшие

В общей сложности в данной аварии пострадали 6 человек. Практически сразу после ДТП поползли слухи, что в одной из машин находились сотрудники администрации одного из районов Ульяновской области. Эта информация подтвердилась. В "Волге" ехали четыре сотрудника администрации Старокулаткинского района. Одну из женщин спасти не удалось.

Об аварии уже доложили губернатору региона Сергею Морозову. Он заявил, что семье погибшей чиновницы окажут необходимую помощь.

- Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Дал поручение министерству семейной, демографической политики и социального благополучия оказать всю необходимую помощь семье, - отметил Морозов.