"Порадовали автомобилистов": В Чебоксарах две девушки устроили развратные танцы прямо на дороге
Необычную картину могли наблюдать накануне вечером проезжавшие по Московскому проспекту в Чебоксарах автомобилисты и проходившие в этом же месте пешеходы. На светофоре, когда загорелся красный, остановилась легковушка. Оттуда вышли две девушки, одетые, скажем так, не по зимней погоде, и начали танцевать. Причем далеко не вальс, а что-то похожее на тверк.
Развратные танцы длились до тех пор, пока не загорелся зеленый сигнал светофора. Девушки оперативно прыгнули в машину и поехали дальше.
Видео танцев сняли проезжавшие мимо автомобилисты. Записи сразу же облетели паблики в соцсетях. Естественно, как это обычно бывает, мнение горожан по данному вопросу разделилось. Кто-то не видел в танцах ничего плохого. Даже наоборот, благодарили девушек за доставленное удовольствие от просмотра танцев.
- Спасибо! порадовали автомобилистов!
- Начал засыпать, но, увидев, сразу проснулся.
- Молодцы, чё! Движению не мешали. Каждый развлекается, как может.
- Что все злые то такие? Танцуют, не дерутся же. Будьте позитивнее! Весна на носу.
- Поприкалывались девчонки и уехали дальше тусить.
Впрочем, нашлись и те, кому уличный тверк на городских дорогах пришелся не по нраву. Кто-то писал, что девушки явно прибывали навеселе, кто-то посчитал, что они проиграли спор. Были и те, кто утверждал, что девушки выбрали для танцев не то место.
- В карты наверно проиграли.
- У них походу с головой не в порядке.
- Больше нигде танцевать место не нашли?
- Народ уже настолько деградирует, что не видит ничего страшного в танцах на дороге, что показывать фотки своих голых задниц верх неприличия, это все видят дети, а потом пытаются повторить.
Развратные танцы на дорогах Чебоксар.
ИСТОЧНИК KP.RU