Ужастик за 7,7 миллионов долларов США, который никого так и не смог напугать

28 февраля в России на большие экраны вышел ужастик "Кадавр". Однако у жителей Казани была возможность увидеть его за сутки до премьеры в кинотеатре "Алмаз Синема Порт". Мероприятие собрало немало людей, но большинство из них выходили из зала после просмотра не то, чтобы недовольными, но растерянными. И их можно понять: "Кадавр" оказался неплохим фильмом, но все же каким-то неполноценным. Обо всем по порядку.

Фильм рассказывается о бывшем полицейском Меган Рид, которая получила психологическую травму, позволив своему напарнику умереть на задании. Многие месяцы после несчастного случая девушка провела в депрессии, но после нашла в себе силы бороться, пошла на реабилитацию и устроилась работать в морг.

Именно в морге началось главное действие фильма. В первую смену Меган в учреждение привозят тело Ханны Грей – девушки, которая во время обряда экзорцизма убила священника, после чего ее подушкой задушил родной отец. Последний и предупреждает Меган, что его демон, вселившийся некогда в тело его дочери, уже бил четырех человек в другом морге. Однако бывшая полицейская не воспринимает слова мужчины всерьез.

По классике жанра, демон все-таки существует и очень скоро принимается охотиться за работниками морга, в котором работает Меган. Главная героиня пытается бороться со злом. Вот тут создатели фильма словно пытаются провести параллель между восстановлением души главной героини и тела Ханны, но почему-то на полпути бросают эту идею. В итоге Меган умудряется застрелить демона Кадавра в теле Ханны Грейс, и пока он находится без сознания, оттащить его в крематорий и сжечь. Довольно странно, если учесть, что демон – нечто незримое и неподвластное пулям.

Отметим, что бюджет "Кадавра" составил ни много, ни мало, а 7,7 миллиона долларов США. В мировом прокате картина уже окупилась более чем 7 раз. Странно, если учесть банальный сценарий,ожидаемые спецэффекты и тот факт, что некоторые моменты в ней не были доведены до логического завершения. Не исключено, что люди шли в кино, надеясь увидеть качественную работу голландского режиссера Дидерика Ван Ружена. Уже после, в процессе просмотра "Кадавра", они понимали, что их надежду, как и талант Ван Ружена съел Голливуд и его трафарет, через который там создаются ужастики.