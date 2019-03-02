2019-03-02T13:09:22+03:00
Происшествия

"Все пережили страшнейший стресс": В Казани посреди ночи загорелся один из подъездов на улице Сыртлановой

Пожар начался в помещении тамбура, а после огонь перекинулся на деревянные двери двух квартир на первом этаже [видео, фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В 23.48 в пятницу, 1 марта, на улице Сыртлановой в Казани загорелся один из подъездов дома №1. Несмотря на то, что слов очевидцев, огнем было охвачено 9 этажей многоэтажки, по информации МЧС Татарстана, пожар начался в помещении тамбура, а после огонь перекинулся на деревянные двери двух квартир на первом этаже. Площадь горения составила 20 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- Одного человека с нашего этажа увезли на скорой. С первого по девятый этаж все горело. Наша бабуленька не испугалась, ее вывел пожарный. Все слава Богу нормально, но, конечно, все пережили страшнейший стресс, - рассказывает одна из жительниц дома в соцсетях.

Госпитализация, правда, понадобилась 46-летнему мужчине и 19-летнему парню. Еще один человек с отравлением продуктами горения легкой степени тяжести от помощи медиков отказался.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- С применением масок спасаемого были спасены еще 7 человек (в том числе 3 детей) - сообщает региональное МЧС.

Известно, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Материальный ущерб устанавливается.

Пожар в Казани на улице Сырталновой 1 марта.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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