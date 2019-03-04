ГК «А101»: Татарстан может стать следующим регионом для создания образовательных кластеров

Группа компаний «А101» входит в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева. Один из крупнейших девелоперов Москвы реализует в Новомосковском округе столицы проект создания кластера с общеобразовательными и специализированными школами, а также детскими садами, ориентированными на всестороннее развитие. Об этом на международном форуме «Образование России» в Казани рассказала руководитель проектов строительства объектов социальной инфраструктуры ГК «А101» Юлия Чернец.

По мнению эксперта, Татарстан может стать следующим регионом после Москвы, где девелоперы будут создавать образовательные кластеры. За последние несколько лет республика уже заняла лидирующие позиции по созданию новых образовательных учреждений. Только в 2018 году здесь построили и сдали шесть новых школ на 5372 места. Причем на смену типовым школам приходит уникальная развивающая среда. По прогнозам Группы, к 2024 году в Татарстане может быть открыто порядка десяти образовательных учреждений, половина из которых будут построены по инновационному тренду.

ГК «А101» разработала масштабную концепцию образовательной среды с применением лучших мировых практик, а также специальный каталог требований к проектированию и строительству образовательных учреждений на территории своих жилых комплексов.

Проект реализуется в рамках жилых комплексов «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Москва А101» и «Белые ночи». Первый этап рассчитан на 5 лет, в результате его реализации возможность получать качественное образование или ходить в детский сад рядом с домом получат 5,7 тыс. детей и подростков. Суммарный объем инвестиций ГК «А101» в указанные объекты социальной инфраструктуры составит порядка 6 млрд. рублей, рассказала Юлия Чернец.

- Сегодня школа перестает быть примитивной коробкой с партами или режимным объектом. Ключевые задачи концепции - создание соразмерного ребенку пространства, лишенного монотонности и единообразия, увеличение числа используемых в учебных занятиях сценариев, масштабирование мест для организации учебного процесса на территории школы, - подчеркнула эксперт ГК «А101».

В ближайшие два года Группа планирует ввести в эксплуатацию общеобразовательную школу для 1300 учеников, два детских сада для 350 и 220 малышей, а также образовательный центр, который объединит под одной крышей школу для 550 учеников и ДОУ для 150 детей. Кроме того, в предпроектной и проектной стадии находятся школа на 1325 учеников и два детских сада на 250 и 185 малышей, а также образовательный центр для 1100 школьников и 220 дошколят. Эти объекты планируется ввести в эксплуатацию до 2024 года.

Юлия Чернец добавила, что первую школу, где применены отдельные элементы концепции, ГК «А101» построила и передала городу в 2017 году. Здание площадью в 26 тыс. кв. м в Коммунарке вмещает в себя 1775 учеников. Его отличительной особенностью стало разделение на два функциональных блока - спортивное ядро и образовательную среду. В первом было оборудовано пять спортзалов общей площадью 1700 кв. м и полноценный бассейн. Учебный блок благодаря двусветным помещениям получился наполненным светом, ощущением пространства и комфортным для занятий. Школьная территория при этом осталась открытой: жители района могут воспользоваться мобильной концертной площадкой или войти в актовые залы с улицы.

Затем, при исследовании передовых зарубежных практик специалисты ГК «А101» пришли к выводу, что все помещения школы так или иначе должны нести в себе образовательную функцию, чтобы ребенок мог узнавать что-то новое для себя не только в классе, но и в шумных общих атриумах или уединенных уголках здания.

- Передовые технологии, которые компания применяет в проектировании и строительстве своих школ, направлены на создание такой среды, которая бы вдохновляла на изучение всего нового. Пространство должно быть интересным, сложным и многофункциональным. И оснащение, и интерьер должны создавать среду, несущую в себе образовательную функцию. Поэтому работу над созданием такого пространства мы начинаем еще на уровне проектных решений: от использования рельефа до продумывания разнообразных педагогических сценариев и 100-процентной вовлеченности ребенка в образовательный процесс, - уверена Юлия Чернец.