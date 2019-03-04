Прокуратура Татарстана: тигренка, который был изъят вместе с наркотиками, купили за 350 тысяч рублей

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку законности покупки некой Камельдиновой тигренка Луны, который в начале февраля 2019 года был изъят вместе с наркотиками, а после перевезен в зооботанический сад Казани. Кроме того, надзорное ведомство выяснило, где и как сдержалось животное до его обнаружения полицией.

Как оказалось самка тигра, которой после дали кличку Луна, родилась 20 октября 2018 года. А 23 января 2019 года ее за 350 тысяч рублей приобрела гражданка Камельдинова.

Женщина поселила животное в квартире, где жила с двумя детьми и отцом. Не остановило ее ни отсутствие разрешения на содержание и разведение тигра в полувольных условиях, ни запрет на проживание дикого животного в жилом помещении. Хозяйка даже оформила для Луны паспорт и вживила ей чип с идентификационным номером.

В связи с этим, в городской суд Набережных Челнов поступила просьба прекратить право собственности Камельдиновой на животное и определить его новым местом содержания Казанский зооботсад.

- В материалах дела имеется объяснение Камальдиновой, в котором она отказывается от права собственности на тигренка по имени Луна ввиду отсутствия финансовых и бытовых возможностей и условий для надлежащего содержания дикого животного, - сообщает пресс-служба суда.

Зоопарк Казани прокуратура считает единственным местом в Татарстане, где трехмесячной Луне смогут предоставить надлежащий уход и содержание.

- Финансовых и бытовых возможностей содержать в нормальных условиях тигра его хозяйка не имеет. В настоящее время он ей не нужен и она согласна отдать его в хорошие руки. Рассмотрение дела о прекращении права собственности на маленькую Луну назначено в городском суде на 26 марта 2019 года, - сообщает пресс-служба городского суда Набережных Челнов..