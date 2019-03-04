2019-03-04T16:18:26+03:00
Общество

Масленица-2019 в Нижнекамске: программа мероприятий

С 4 по 10 марта жителей и гостей города ждут различные культурные мероприятия
Алина ГАБДУЛИНА
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С 4 по 10 марта горожан будут ждать не только традиционные сожжения чучела и вкусные блины, но и различные культурные мероприятияС 4 по 10 марта горожан будут ждать не только традиционные сожжения чучела и вкусные блины, но и различные культурные мероприятияФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Жители Нижнекамска также как и жители остальных городов России на наступившей неделе будут праздновать Масленицу-2019. С 4 по 10 марта горожан будут ждать не только традиционные сожжения чучела и вкусные блины, но и различные культурные мероприятия.

Так, праздничные мероприятия уже открыли игровой программой в Доме дружбы народов в понедельник, 4 марта. Также нижнекамцев на этой неделе ждут гулянья в храме Воскресения Христа. Там в субботу, 9 марта, в 10.00 ожидается концерт ансамбля «Вольные распевы», а также выступления общества «Станица Нижнекамская». Все гости храма смогут угоститься не только горячими блинами, но и казачьей ухой.

Также в субботу в 11.00 Масленицу отпразднуют на площади Дома культуры «Мирас» в поселке Красный Ключ. Организаторы программы обещают различные игры и забавы, хороводы, песни и танцы.

А в последний день перед 40-дневным постом, в воскресенье, в 10.00 начнется праздник в сквере Лемаева. Известно, что программу там готовит городской Театр юного зрителя.

Жителей Нжнекамска встретят театрализованным представлением и блинами. В 11.00 действо перенесется на площадь у Дома народного творчества. Уже там, горожан будет ждать концертная программа, праздничная торговля и сжигание чучела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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