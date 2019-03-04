Масленица-2019 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

В понедельник, 4 марта, в Татарстане начали отмечать Масленицу-2019. Так, 10 марта жители и гости Набережных Челнов смогут проводить зиму сразу на трех площадках. Однако посетить их всех у встречающих весну получится вряд ли: празднества везде начнутся в одно и то же время.

Так, в 12.00 в воскресенье, 10 марта, народные гуляния по случаю Масленицы стартуют на площади Азатлык, в парке Победы, а также в парке культуры и отдыха поселка ГЭС.

На каждой из этих площадок состоятся выступления творческих коллективов и артистов города, танцы, состязания, соревнования по перетягиванию каната и исполнению русских народных песен.

Кроме того, жители татарстанского Автограда смогут поучаствовать в турнире по мастерству поедания блинов.

На каждом из мероприятий для детей будут организованы игровые площадки с древнерусскими забавами.

Кульминацией праздника станет традиционное сожжение чучела Масленицы.