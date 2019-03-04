Масленица-2019 в Казани: куда пойти, программа мероприятий

В понедельник, 4 марта, началась Масленица-2019. Вся предстоящая неделя будет посвящена готовке блинов. Но не одними угощениями богат этот праздник весны. «Комсомолка» выяснила, где и когда в Казани пройдут гуляния, конкурсы, хороводы и сжигание традиционного чучела.

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА

Главной площадкой для Масленицы-2019 в столице Татарстана станет территория Центра семьи «Казан». Там, начиная с 11.00 9 марта, будет организовано масштабное гулянье с театрализованным представлением, концертной и развлекательно-игровой программами, зимними забавами, конкурсами и танцами.

Кульминацией празднества станет традиционный обряд сжигания чучела Масленицы. Помимо блинов, казанцы у «Чаши» смогут отведать пряники, приготовленные по старинным русским рецептам.

МУЗЕИ

Но все это будет лишь в субботу, а уже с понедельника, 4 марта, всех желающих ждут в Музее истории Благовещенского собора. Здесь для школьников будет организована специальная праздничная программа. Возможность ее посетить у казанцев будет вплоть до воскресенья, 10 марта.

Также каждый день - с 4 по 7 марта, Масленицу-2019 будут отмечать и в Национальном музее Татарстана. В нем жителям и гостям Казани расскажут о том, как праздновали иприход весны в старину. А после скоморох проведет всех желающих в мир праздничных забав, игр, шуток и песен.

ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО

В понедельник, 4 марта, масленичные гулянья пройдут и в парке имени Горького. В 14.00 там начнется праздник для семей с детьми-инвалидами и детьми из группы «Горошек», занимающихся в фольклорном коллективе «Духов День» при православной гимназии Святого Гурия Казанского. Всех их ждут народные игры, катания на санях, и, конечно, блины.

ПАРК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

6 и 8 марта также в 14.00, но уже в парке «Крылья Советов», горожан ждут театрализованное представление и игровая программа для детей и взрослых. Помимо этого организаторы мероприятия проведут состязания по перетягиванию каната, бой на мешках и подушках, взятие снежного городка, мастер-классы, катание на снегоходах, аттракцион «Снайпер» и колядки. Для того чтобы гости празднества не замерзли и не проголодались, на территории парка развернется фуд-зона.

ПОСЕЛОК СУХАЯ РЕКА

Посетить выставку-продажу различных народных изделий, а также перекусить не только блинами, но и пирогами со сладостями, смогут жители поселка Сухая река. 7 марта в 13.00 здесь начнется программа, в которую войдут выступления творческих коллективов, спортивные игры, детские аттракционы и сжигание чучела Масленицы.

ЗООБОТАНИЧСКИЙ САД КАЗАНИ

Не обойдет Масленица-2019 стороной и казанский зооботсад. В нем в воскресенье, 10 марта, также состоится концертная программа. Знакомство с обитателями зоопарка организаторы мероприятия собираются совместить с конкурсами, концертами и танцами.

ОЗЕРО ЛЕБЯЖЬЕ

Последний день Масленицы ярко проведут и в лесопарковой зоне озера Лебяжье. 10 марта в 10.00 в нем начнутся гулянья, которые включат в себя театрализованное представление с взятием снежной крепости и обрядом сжигания чучела Масленицы.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В связи с празднованием Масленицы-2019 10 марта в Казани с 8.00 до 15.00 в усиленном режиме будут работать автобусные маршруты №№ 36, 46, 72, сообщает Комитет по транспорту города.