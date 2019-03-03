2019-03-03T20:07:51+03:00
Спорт

Все! Кина не будет!: "Ак Барс" слил "Авангарду 0:4 в серии и досрочно ушел в отпуск

В четвертом матче "Ак Барс" боролся до последнего, но все же уступил
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

То, что "Ак Барсу" будет сложно защитить титул лучшей команды КХЛ понимали все. Когда в плей-офф казанцы попали на "Авангард" также было ясно - легко не будет. Однако предположить, что все завершится в четырех матчах мало кто мог. Впрочем, так в итоге и получилось.

Стоит признать, что "Авангард" был на голову сильнее "барсов" в первых трех матчах серии. "Ак Барс" был действительно плох. 4:16 по итогам трех матчей - не тот результат, которого ждут от чемпиона.

Болельщики до последнего верили, что "барсы" проснутся. История хоккея знает серии, когда удавалось отыграться с 0:3. Фанаты даже пообещали побриться налысо, если "барсы" спасут серию с "Авангардом", но лишаться волос не придется.

То, что хоккеисты "Авангарда" рассчитывали завершить серию именно в четвертом матче стало понятно сразу. Шумаков открыл счет уже на 6 минуте. Впрочем, казанцы смогли оперативно ответить. И минуты не прошло, а Ландер уже сравнял счет.

Решающим стал второй период. Все атаки казанцев завершались неудачно, а вот омичи в атаке были не столь расточительны. Сперва Шумаков вывел "Авангард" вперед, а следом он же сделал счет 3:1. Таким образом Шумаков оформил хет-трик.

У "барсов" оставался период, чтобы досрочно не уйти в отпуск. Начало несколько воодушевило болельщиков. Глухов забил на 43 минуте. Казанцы бросились спасать игру, но чувствовалась нервозность. Нелепые удаления сбили настрой "барсов". В концовке не помогла и смена вратаря на полевого игрока. 2:3 - "Ак Барс" проиграл четвертый матч серии и досрочно сложил с себя титул лучшей команды КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Спартак - Краснодар 3 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу
Локомотив - Крылья Советов 2 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу состоится 2 марта 2019 на стадионе «РЖД Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Реал Мадрид - Барселона. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 марта 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата Испании по футболу
Новости 24
В Татарстане 4 марта прогнозируют снег и до 13 градусов мороза
В Татарстане с начала года в результате пожаров погиб 41 человек
Болельщики "Ак Барса" пообещали постричься налысо, если казанцы пройдут "Авангард" в серии плей-офф
Пожарные спасли пять человек, отрезанных едким дымом от возгорания в квартире
Из-за аварии в центре Казани встали троллейбусы
Курбан Бердыев о победе над "Ахматом": Ничейная игра, но Всевышний вернул нам очки
В Чебоксарах автобус сбил работника автомойки
В Татарстане мужчина посреди улицы раздел девушку и убежал
В Татарстане пенсионерка отдала мошенникам более 300 тысяч рублей, испугавшись, что ее банковский счет закроют
"Дрифтанул": В Казани трамвай сошел с рельсов
Не в ковше, так на снегоходе: Пациента из Татарстана вновь пришлось доставлять до фельдшера необычным способом
34 очка Хенри не спасли УНИКС от поражения от "Астаны"
Не спешите нас хоронить: Обескровленный "Рубин" в дополнительное время вырвал победу у "Ахмата"
Таможня Татарстана во второй раз стала лучшей в России