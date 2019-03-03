Все! Кина не будет!: "Ак Барс" слил "Авангарду 0:4 в серии и досрочно ушел в отпуск

То, что "Ак Барсу" будет сложно защитить титул лучшей команды КХЛ понимали все. Когда в плей-офф казанцы попали на "Авангард" также было ясно - легко не будет. Однако предположить, что все завершится в четырех матчах мало кто мог. Впрочем, так в итоге и получилось.

Стоит признать, что "Авангард" был на голову сильнее "барсов" в первых трех матчах серии. "Ак Барс" был действительно плох. 4:16 по итогам трех матчей - не тот результат, которого ждут от чемпиона.

Болельщики до последнего верили, что "барсы" проснутся. История хоккея знает серии, когда удавалось отыграться с 0:3. Фанаты даже пообещали побриться налысо, если "барсы" спасут серию с "Авангардом", но лишаться волос не придется.

То, что хоккеисты "Авангарда" рассчитывали завершить серию именно в четвертом матче стало понятно сразу. Шумаков открыл счет уже на 6 минуте. Впрочем, казанцы смогли оперативно ответить. И минуты не прошло, а Ландер уже сравнял счет.

Решающим стал второй период. Все атаки казанцев завершались неудачно, а вот омичи в атаке были не столь расточительны. Сперва Шумаков вывел "Авангард" вперед, а следом он же сделал счет 3:1. Таким образом Шумаков оформил хет-трик.

У "барсов" оставался период, чтобы досрочно не уйти в отпуск. Начало несколько воодушевило болельщиков. Глухов забил на 43 минуте. Казанцы бросились спасать игру, но чувствовалась нервозность. Нелепые удаления сбили настрой "барсов". В концовке не помогла и смена вратаря на полевого игрока. 2:3 - "Ак Барс" проиграл четвертый матч серии и досрочно сложил с себя титул лучшей команды КХЛ.