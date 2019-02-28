Президент Татарстана отпразднует свой 62-ой день рождения в кругу семьи

Уже в пятницу, 1 марта, президенту Татарстана Рустаму Минниханову исполнится 62 года. Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала журналистам, как же глава республики проведет этот день.

Галимова отметила, что Рустама Минниханова, несмотря на день рождения, будет ждать обычный рабочий график, но никаких публичных мероприятий не планируется. А вечером, президент отпразднует свое 62-летие в кругу семьи.