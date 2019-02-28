2019-02-28T19:26:54+03:00
Общество

Президент Татарстана отпразднует свой 62-ой день рождения в кругу семьи

Но это будет вечером, а днем Рустам Минниханов будет работать в обычном режиме
Алина ГАБДУЛИНА
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Свой день рождения глава Татарстана празднует 1 мартаСвой день рождения глава Татарстана празднует 1 марта
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Уже в пятницу, 1 марта, президенту Татарстана Рустаму Минниханову исполнится 62 года. Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала журналистам, как же глава республики проведет этот день.

Галимова отметила, что Рустама Минниханова, несмотря на день рождения, будет ждать обычный рабочий график, но никаких публичных мероприятий не планируется. А вечером, президент отпразднует свое 62-летие в кругу семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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