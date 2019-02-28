"За проезд заплатите и читайте": житель Казани прочел кондуктору в автобусе сонет Шекспира

Интересный случай произошел в одном из казанских автобусов. Там, один из пассажиров предложил девушке-кондуктору прочитать стихотворение. Та согласилась, но потребовала для начала все-таки оплатить проезд. Видео инцидента необычного выступления появилось в интернете и меньше чем за сутки набрало порядка 26,9 тысяч просмотров.

- Люблю, - но реже говорю об этом, люблю нежней, - но не для многих глаз. Торгует чувством тот, что перед светом всю душу выставляет напоказ, - начинает молодой человек в кадре наизусть читать 102-ой сонет Уильяма Шекспира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/694644" frameborder="0"></iframe> Житель Казани прочел кондуктору в автобусе сонет Шекспира.соцсети

После прочтения стихотворения пассажир подарил кондуктору воздушный шар и уточнил доедет ли он до остановки "Кольцо". После же, вновь вернувшись к серьезному тону, молодой человек стал обсуждать с другими людьми в автобусе литературу и тот факт, что сейчас люди стали меньше читать и делится стихотворениями.

- Все в интернетах сидят, не до этого им, не до поэзии, - вздыхает молодой человек.

После он вновь оборачивается с кондуктору и признается, что читал специально для нее, чтобы поднять ей настроение.

- Есть нормальные парни которые любят и интересуются поэмой! Приятно послушать! Для некоторых это дикость! - пишет под постом с видео интернет-пользователь под ником Ksenia Kass.

- Если бы матерился, это было бы нормально, естественно. А тут парень со стихами! Странно как то, - считает Светлана Воротнина.

- Хорошенький парнишка и кажется, что добрый, - констатирует Лейла Искарова.

- Молодец парняга. И про интернет сказал правду, - поддерживает чтеца Ден Трифонов.